Se logró acuerdo con E.U. no se dará agua que no se tiene: Sheinbaum

Se logró acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas de 1944, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que su gobierno evitará que con la entrega del recurso se dé afectación para la agricultura del país o el consumo humano.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió, no se dará agua que no se tiene.

“No se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino que se vio de distintas cuencas, cómo podría atenderse la solicitud de Estados Unidos que es parte del tratado de 1944, no es que estemos entregando más de lo que dice el tratado, y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México. Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos en diciembre no se puede, no se pudo solo físicamente, sino que va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo, entonces se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo”.

¿Cómo se logró el acuerdo con Estados Unidos?

La presidenta explicó que el diálogo permitió revisar distintas cuencas y establecer un esquema que no genere impactos negativos para México, al tiempo que se atienden los compromisos del Tratado Internacional de Aguas de 1944. Señaló que no se trata de entregar volúmenes adicionales, sino de cumplir con lo estipulado sin poner en riesgo a las comunidades.

Y enfatizó que seguirán las negociaciones para hacer cambios más profundos a fin de que no se exija agua a México por quinquenio, sino con base en las lluvias que se registren año con año.

¿Se entregará el agua según las lluvias registradas?

“Seguirnos reuniendo para acordar… se acuerda por quinquenio, pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias, cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía”.

Con el acuerdo logrado el pasado viernes, México se comprometió a liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir de la semana del 15 de diciembre.

