Llama AMLO a los adultos mayores a vacunarse sin temor

Al arrancar este lunes la vacunación masiva de adultos mayores en el país, el presidente López Obrador hizo un llamado a acudir a recibir la primera dosis sin temor alguno y no hacer caso a rumores de que afirman que lejos de ayudar, la vacuna los perjudica, eso es falso, aseveró.

De cualquier forma, dijo que la vacunación es voluntaria y no se obligará a nadie, ni tampoco se condicionarán los beneficios de los programas sociales a la aplicación de la vacuna anticovid, pero si es importante para proteger su salud.

“Es voluntario, no es obligatorio, nada es por la fuerza, nada y no está condicionada a los derechos que por derecho le corresponden, que no si no se vacunan ya no van a recibir la pensión a los adultos mayores, no, son cosas distintas, pero si es importante la vacuna, que se acepte y de esta manera nos protegemos”.

Reiteró que llegarán más vacunas del laboratorio Pfizer este martes, para concretar la segunda dosis a los maestros de Campeche y el resto de los trabajadores del sector salud que aún no completan su vacunación.

López Obrador, admitió que está costando mucho trabajo conseguir las vacunas pese a que México ya dio los anticipos de compra a varios laboratorios, pero hay algunos países que están acaparando las vacunas, por lo que la ONU debería intervenir para que no haya esa desigualdad.

“Y así como la Patria es Primero, la vacuna es primero. O sea, de que se va a vacunar a la gente, se va a vacunar, o sea, tenemos la vacuna, nos cuesta mucho conseguirla porque hay mucha demanda y poca producción. Es algo que debe ver la ONU, llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas”.

El presidente López Obrador dijo que las vacunas son gratuitas y para todos , para los pobres, los ricos y los de clases medias.