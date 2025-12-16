Museo de la Suerte es visitado por cientos de personas

Lotería Nacional destacó la vinculación institucional que ha permitido fortalecer este proyecto que busca acercar 255 años de tradición a los rincones del país

El pasado 8 de diciembre Lotería Nacional puso en marcha el Museo de la Suerte, un nuevo espacio gratuito que tiene como objetivo llevar 255 años de historia de ésta, la segunda institución más antigua de México, y como parte de su gira por varias ciudades del territorio mexicano, ya han participado de la experiencia cientos de personas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lotería Nacional destacó que el trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales ha hecho posible su apertura en sitios tradicionalmente emblemáticos y de fácil acceso para la población, permitiendo esta convivencia a través de actividades interactivas, contenidos inéditos y dinámicas creadas para celebrar el legado de Lotería Nacional.

Ampliar

El recorrido del Museo de la Suerte inició en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, comenzando una gira que también abarcó Celaya. Después hizo presencia en la capital del Estado de Querétaro, para el domingo anterior hacer su arribo a Pachuca, Hidalgo.

Las próximas sedes consideradas para este recorrido de diciembre son: Hoy martes 16 en Tulancingo y jueves 18 en Tula, en el estado de Hidalgo. Después, el museo itinerante viajará a Toluca, capital del Estado de México el sábado 20, y concluirá este año presentándose en la Ciudad de México, los días 22 y 24. El horario de visita es de 10:00 a 18:00 horas.

Ampliar

La unidad móvil busca acercar a una institución con más de 255 años de tradición, compartir su orgullo y vocación de ser del pueblo y para el pueblo, llegar a todas las generaciones y reafirmar su papel como patrimonio cultural vivo de México.

Así, Lotería Nacional destacó el apoyo que han brindado gobernadores de los estados y presidentes municipales para la instalación exitosa del Museo de la Suerte. De igual manera, reconoce la participación del público de todas las edades por atender el llamado de una institución que expone sus símbolos de mayor arraigo, y con imágenes y testimonios, documenta más de dos siglos y medio de evolución e impacto social.

Ampliar

El Museo de la Suerte está adaptado dentro de un tráiler, es único en su tipo y lleva las siguientes actividades: