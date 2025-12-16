Balean casa de alcalde de Yecapixtla durante la madrugada

El ataque a la casa del alcalde de Yexcapixtla se perpetró durante la madrugada de este martes.

Esta madrugada, sujetos armados dispararon en contra de la casa del presidente municipal de Yecapixtla, Heladio Rafael Sánchez Zavala - del Partido Acción Nacional-, sin que se reporten personas lesionadas.

El ataque a alcalde generó una fuerte movilización policiaca por parte de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la vivienda del edil?

Los hechos se registraron durante la madrugada en la calle 2012 de la colonia Aquiles Serdán. Los primeros reportes indican que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al domicilio del edil y dispararon en tres ocasiones contra la fachada.

La zona fue acordonada para llevar a cabo las diligencias necesarias por parte de la Fiscalía General del Estado.

¿Cuál es el contexto de violencia en Yecapixtla?

En las últimas semanas, el municipio de Yecapixtla – conocido como la capital mundial de la cecina- ha sufrido de hechos de violencia por la disputa de grupos criminales que operan en la región oriente de Morelos.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o municipal ha emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido.

