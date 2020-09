Diputado panista propone desaparecer el Indep

El diputado federal del PAN, Luis Mendoza Acevedo, aseguró que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), habla del fracaso de este organismo para ayudar a poblaciones pobres, pues contrario a ese objetivo, desde dentro fue saqueado con descaro.

Dijo no dudar de la bondad del Presidente, pero con una denuncia encima en manos de la Fiscalía General de la República desde enero por el robo y mutilación de joyas, así como indicios de alteración de bóvedas para extraer diamantes valiosos, se evidencia el desorden que ha tenido esa institución, no de ahora sino desde que se llamaba Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Por todo ello, no descartó la posibilidad de presentar una iniciativa para derogar al INDEP, con reformas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Luis Mendoza, se burló del gobierno al federal al sostener que todo le sale mal a la Cuarta Transformación, no juntan las firmas para enjuiciar a los ex presidentes, no logran cubrir la venta universal de cachitos para la fallida rifa del avión presidencial y ahora no pueden cuidar ni vender correctamente los bienes decomisados a los criminales.

El diputado panista Mendoza Acevedo, señaló que los recursos que recibe este “elefante blanco” , bien pudiese canalizarse directamente en carreteras, nuevas escuelas o para financiar proyectos comunitarios, pero sin intermediarios como en este momento es el Indep.

Además, demandó que el presidente López Obrador no dé carpetazo a la renuncia de Jaime Cárdenas, sino solicitar avances en las investigaciones sobre las anomalías denunciadas por el ex director del Indep a en su carta de dimisión.

Incluso, consideró que la gestión de Jaime Cárdenas también merece una auditoría interna para deslindar responsabilidades, pero para resolver el problema de fondo es necesario desaparecer a este organismo.