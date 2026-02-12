Se activa la contingencia ambiental en el Valle de México, ¿qué autos no circularán mañana?

A las 16:00 horas del día de hoy, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, por lo que mañana viernes 13 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/GUh5uz2pzw pic.twitter.com/h72UfZbpcN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 12, 2026

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

La CAME detalla que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, que provocó fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar, con temperaturas de hasta 28 grados, ocasionando condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono.

Síguenos en Google News y encuentra más información