Asesinato de Ricardo Mizael en Culiacán: Familiar rechaza relación con el crimen; “lo confundieron”

Ricardo Mizael López, estudiante de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa, murió tras un ataque armado registrado al noroeste de Culiacán.

La violencia desbordada en el estado de Sinaloa cobró una vida más luego de que Ricardo Mizael López Cebreros, un joven de 16 años, fuera asesinado a balazos a las afueras de una farmacia después de haber comprado un biberón para alimentar a unos gatos que él mismo había rescatado.

A través de redes sociales, su padrastro, Bertleny Higuera, desmintió que el menor estuviera relacionado con actividades criminales.

Es muy fácil decir ‘en qué andaría metido’, ‘qué habría estado haciendo’; solo iba a comprar un biberón a la Farmacon para unos gatos. — Bertleny Higuera en Facebook.

El menor murió este miércoles por la mañana en la carretera que conecta Culiacán con Imala, al noroeste de la ciudad, a una hora de iniciar su jornada en la preparatoria. Además, una mujer de 27 años resultó herida y continúa hospitalizada.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen justicia por Fernando Alan, estudiante de Derecho asesinado en Culiacán

A sus 16 años, era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este jueves, el rector de la universidad destacó que se trataba de “un destacado alumno y talentoso deportista en la rama del basquetbol”, deporte que practicaba con los colores de las Águilas de la UAS.

Su padrastro señaló que “unos ANIMALES lo confundieron” y denunció que “oficiales de la corporación Harfuch”, refiriéndose a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, trataron de detenerlo cuando los increpó.

¿De qué sirve que lleguen cuando cualquier persona puede llegar y asesinar e irse sin problema? — Bertleny Higuera en Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: Mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con grupo criminal: Harfuch