Rescate de secuestro en Morelos deja tres detenidos, entre ellos un menor de edad

Una víctima de secuestro fue liberada y tres presuntos secuestradores detenidos en Morelos, entre ellos un menor de edad.

El fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar dio a conocer la detención tres presuntos secuestradores y el rescate de secuestro con vida de una persona que tenían privada de la libertad.

#FiscaliaMorelosInforma📄 @FBlumenkron ANUNCIA RESCATE DE VÍCTIMA DE SECUESTRO



•El Fiscal General informó sobre la detención de tres personas implicadas en la privación ilegal de la libertad de una víctima en la región Oriente



pic.twitter.com/ZSYim5Xmud — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) February 12, 2026

¿Cómo se logró el rescate de la víctima?

A través de un video, el funcionario informó que gracias a las tareas de inteligencia desarrolladas desde la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, en coordinación con las autoridades estatales y federales, así como de elementos de la Agencia de Investigación Criminal del grupo Antisecuestro desplegaron un operativo que permitió recuperar con vida a una persona secuestrada, evitando el pago de rescate.

Señaló que como parte de dichas acciones de investigación y operación en la región Oriente fueron detenidas tres personas, una de ellas menor de edad, quienes fueron puestas a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

¿Cuántas detenciones por secuestro se han realizado?

“En los últimos seis meses, han sido detenidas 33 personas relacionadas con delitos de secuestro, resolviéndose cuando menos 14 casos”, precisó.

Blumenkron Escobar mencionó que la denuncia ciudadana, incluso en forma anónima, es clave para combatir esta y otras conductas ilícitas.

“Tu llamada o mensaje son importantes para combatir a quienes le hacen daño a las y los morelenses. En Morelos cero tolerancia al secuestro”, puntualizó el Fiscal.

