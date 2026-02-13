Liberan la México-Toluca, tras bloqueo en demanda de justicia por el feminicidio de Dafne Evelín

Bloqueo en la México- Toluca en dirección a la capital mexiquense complica la salida de viajantes, la demanda es por el feminicidio de la joven Dafne Evelín desaparecida en diciembre.

Este viernes un grupo de vecinos de La Marquesa bloquearon la carretera México-Toluca en dirección a Toluca, a la altura de la zona Ocoyoacac/Lerma, en demanda de justicia para Dafne Evelín, una joven fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre del año pasado en el municipio de Ocoyoacac y encontrada sin vida tras realizar jornadas de búsqueda.

Los familiares aseguran que el posible responsable podría ser su expareja de nombre Yael Yoav “N”.

Dafne Evelín de 24 años fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre y localizada sin vida días más tarde, sus familiares demandan justicia para lo que denuncian como feminicidio. Ampliar

¿Por qué bloquearon la carretera México-Toluca?

De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca que las autoridades aceleren la investigación judicial y esclarezcan los hechos relacionados con la muerte de la joven, quien había sido reportada como desaparecida desde finales de diciembre.

🔴Vecinos bloquean la carretera México-Toluca para exigir justicia por Dafne Evelin, quien fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre en Ocoyoacac y posteriormente encontrada sin vida.



Familiares señalan como posible responsable a su expareja, Yoav “N”, y advierten que… pic.twitter.com/tPn73QtncR — W Radio México (@WRADIOMexico) February 13, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Feminicidios en México se recrudecen y las instituciones retroceden: OCNF.

¿Qué exigen los familiares y vecinos?

Los familiares sostienen que el posible responsable podría ser su expareja y demandan avances concretos en el proceso, así como información puntual sobre el estado de las indagatorias. Los vecinos reiteraron que mantendrán el bloqueo hasta recibir respuesta a sus demandas.

Conductores que han intentado pasar por el sitio se han enfrentado a los manifestantes, quienes los han repelido de manera violenta.

Fue al rededor del mediodía que las autoridades asistieron al sito para dialogar con los inconformes y dar seguimiento a la demanda.

Síguenos en Google News y encuentra más información