Liberan la México-Toluca, tras bloqueo en demanda de justicia por el feminicidio de Dafne Evelín
Vecinos realizaron un bloqueo en la México-Toluca para exigir avances en la investigación por la muerte de Dafne Evelin. La salida de viajantes de CDMX se vio afectada.
Este viernes un grupo de vecinos de La Marquesa bloquearon la carretera México-Toluca en dirección a Toluca, a la altura de la zona Ocoyoacac/Lerma, en demanda de justicia para Dafne Evelín, una joven fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre del año pasado en el municipio de Ocoyoacac y encontrada sin vida tras realizar jornadas de búsqueda.
Los familiares aseguran que el posible responsable podría ser su expareja de nombre Yael Yoav “N”.
¿Por qué bloquearon la carretera México-Toluca?
De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca que las autoridades aceleren la investigación judicial y esclarezcan los hechos relacionados con la muerte de la joven, quien había sido reportada como desaparecida desde finales de diciembre.
¿Qué exigen los familiares y vecinos?
Los familiares sostienen que el posible responsable podría ser su expareja y demandan avances concretos en el proceso, así como información puntual sobre el estado de las indagatorias. Los vecinos reiteraron que mantendrán el bloqueo hasta recibir respuesta a sus demandas.
Conductores que han intentado pasar por el sitio se han enfrentado a los manifestantes, quienes los han repelido de manera violenta.
Fue al rededor del mediodía que las autoridades asistieron al sito para dialogar con los inconformes y dar seguimiento a la demanda.