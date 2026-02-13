¿Riesgo de confinamiento por sarampión? Esto dice la Secretaría de Salud CDMX

De los 217 casos de sarampión registrados, el 77% de los pacientes no contaba con vacuna

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que, de los 217 casos de sarampión registrados, el 77% de los pacientes no contaba con vacuna. Nadine Gasman aclaró la cifra de decesos y detalló las medidas preventivas que los ciudadanos deben seguir para frenar la transmisión.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, aseguró que en la Ciudad de México no está en riesgo por el sarampión.

“No estamos en una situación crítica”. —

Y es que, dijo, que en una ciudad que tiene más de nueve y medio millones de habitantes apenas ha habido 217 casos de sarampión.

¿Cuál es la situación actual del brote en la CDMX?

La funcionaria reiteró que apenas hay un fallecimiento pero aclaró que no fue una niña de 14 meses, como lo informó hace unos días, sino un bebé de tres meses. Este deceso ocurrió el 30 de diciembre del 2025.

“En la conferencia anterior, yo tuve el error de decir que era una niña de 14 meses, fue una confusión mía, la defunción es de un bebé de tres meses”. —

En conferencia de prensa, la secretaria descartó que por el sarampión vaya a haber algún tipo de confinamiento o filtros sanitarios.

“Tenemos 217 casos en una ciudad de nueve millones de personas, o sea, no estamos en una situación crítica. Si, si ha aumentado el número de casos pero también estamos incrementando la vacunación”. —

¿Qué medidas se están tomando ante los contagios?

Lo que sí necesitamos, señaló, “es que las personas que se sienten mal, que tienen gripa, que empiezan a tener fiebre, estornudos, etc., que se pongan cubrebocas, que se queden en casa y vayan y busquen atención médica”.

El gobierno capitalino informó que desde agosto del 2025 ya se ha vacunado a un millón 62 mil 502 personas.

Se espera que en un mes se apliquen un millón 600 mil vacunas para que de esta manera se pueda controlar el brote.

De los 217 casos, 173 se han presentado este año:

77% de las personas contagiadas no tenían vacuna.

El 55% de los contagios, es decir, 119, son hombres.

