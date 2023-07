MARÍA LEÓN IS IN DA HOUSE - Grease Challenge

En entrevista con Martha Debayle en W, María León, cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana. Ex vocalista de T' de Tila y Playa Limbo. Fue Roxie Hart en Chicago El Musical; María, en Hoy No Me Puedo Levantar: El Musical; Lupita, en Mentiras, El Musical, y hoy es Sandy en Vaselina.

● María Elizabeth León Herrera nació en Zapopan, 14 de febrero de 1986.

● 2002 realiza casting para el reality show "Pop Stars" y ahí formó parte del grupo T'de Tila, firmado por Sony Music.

● 2003-2016 estuvo en la banda de pop, jazz y pop rock: Playa Limbo con éxitos como: Piérdeme el Respeto, El Eco de Tu Voz, Así Fue, Qué Bello, 10 para las 10, Mi Perdición

● 2013-2015 participó en la obra Hoy No Me puedo levantar: El musical, alternando el papel de María y Ana.

● En 2015, participó en el reality show Me Pongo de Pie donde fue coach.

● Durante 2018 y 2020, fue jurado en Pequeños Gigantes.

● En 2019 fue Roxie Hart en Chicago El Musical.

● En 2020 ganó en el programa ¿Quién es la máscara?, interpretando el papel de Disco Ball.

● En 2021, formó parte del jurado de La Voz Kids México 4.

● 2022 lanza su disco Alquimia, de OCESA Seitrack

● En 2023 estuvo en Mentiras, El Musical y ahora en Vaselina interpretando a Sandy.

María León más Timbiriche vuelven al teatro con Vaselina / Getty images

