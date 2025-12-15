My Favorite Things - Bases y Mecánica

BASES

Podrán participar hombres y/o mujeres mexicanos Deberán ser mayores de 18 años de edad, contar con identificación oficial vigente con fotografía El concurso constará de 3 dinámicas, las cuales sucederán de manera simultanea. Dinámica 1 My favorite things. Participan las primeras 10 personas que lleguen al set de transmisión de Martha Debayle en la tienda Waltmart de Toreo con su ticket de compra por $600 pesos (seiscientos pesos 00/100) con fecha del 3 al 14 de diciembre, el cual debe estar legible Martha Debayle hará entre 15 y 20 preguntas a los 10 participantes del WalmartHoliday Quiz, el primero en responder correctamente en el menor tiempo posible se llevará los regalos de cada pregunta. Las preguntas se basan en distintas categorías: contenidos de W radio, de Martha Debayle y de Walmart. Regalos de las preguntas:

PREGUNTA 1: Set nutribullet - ( precio promedio $1,700)

PREGUNTA 2: Audífonos Inalámbricos (Airpods) - ( precio promedio$3,449)

PREGUNTA 3: Cafetera (espresso, capuchino) - (precio promedio $3,229)

PREGUNTA 4: Microondas - (precio promedio $2,190)

PREGUNTA 5: Freidora de aire - (precio promedio $1,290) PREGUNTA 6: Smartwatch - (precio promedio $1,400) PREGUNTA 7: Tablet / Ipad - (precio promedio $6,059) PREGUNTA 8: Lavadora- (precio promedio $ 5,999) PREGUNTA 9: Laptop e impresora- (precio promedio $11,399)

PREGUNTA 10: Equipo de sonido - (barra de sonido, bocina)-(precio promedio $7,499) PREGUNTA 11: Bicicleta de montaña- (precio promedio $4,499)

PREGUNTA 12: Aspiradora Dyson - (preciopromedio - $6,999)

PREGUNTA 13: Consola(PlayStation 5 / Nintendo / XBOX) - (precio promedio$7,449) PREGUNTA 14: Refrigerador - (precio promedio $8,990)

PREGUNTA 15: Celular (iPhone) - (precio promedio $15,999) PREGUNTA 16: Pantalla(premio mayor)- (preciopromedio $10 mil)

Dinámica 2. “Corre por él” En paralelo se harán las siguientes preguntas al público en general sobre los gustos y tips de Martha Debayle, el primer participante que llegue con el productocorrecto, se llevará un Kit premium de temporada.

El kit premium de temporada consiste en:

Sugerencias de lo que debe incluir cada kit:

Tarjetas de regalode Walmart - (preciopromedio $2,000)

Manta invernal ultrasuave (polar o sherpa) - (precio promedio $1,300)

Pantuflas acolchonadas - (precio promedio $389)

Set de velas aromáticas navideñas (vainilla, pino o canela) - (precio promedio $285)

Botellas de vino y licores. - (precio promedio $554)

Caja de galletas europeas (mantequilla, danesas o surtido navideño) - (precio promedio $150)

Chocolate caliente premium - (precio promedio $70)

Selección de frutos secos o mix navideño - (precio promedio $110)

Caja de latas gourmet (atún especial, aceitunas premium, espárragos, etc.) - (precio promedio .

$24 c/u)

Adorno pequeño para árbol (algo cute y elegante)- (precio promedio $113)

Mini electrodomésticos: Airfryer, tostador, licuadora, hornitoeléctrico, etc. - (precio promedio

$1,297)

Set de espátulas o utensilios de silicón - (precio promedio $549)

Termo o botellatérmica bonita - (preciopromedio $229)

Set de mascarillas hidratantes - (precio promedio $110)

Crema de manos navideña - (precio promedio $120)

VALOR TOTAL ESTIMADO: $7,300

Dinámica 3. “Mesa Debayle by Walmart”. Las primeras 3 personas con un ticket de compra mayor a $1,000 (mil 00/100 pesos) podrán participar en la ‘Mesa Debayle by Walmart’, en donde el premio es una MOTO (FT200 negra Italika) con valor de 15 mil pesos) Los premios son intransferibles, no sustituibles por dinero, ni permutables por alguno similar de mayor valor, en este caso correrá por cuenta del participante ganador los gastos que se generen.

En donde estaran instalados los sets de participación? Señalar ubicación exacta y el horario

Donde estara ubicado el set? Señalar el domicilio de la tienda y a partir de que hora empieza el concurso y a q hora acaba. Cuantas rondas de 10 participantes serán?

La compra por 600 pesos es por cualquier producto o hay productos participantes?

Los tickets son acumulables?

La compra debe ser del dia del concurso o puede ser un ticket de fechas anteriores?

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 491, Periodista, Miguel Hidalgo, 11220 Ciudad de México, CDMX. la compra es por 600 en cualquierproducto dentreo de la tienda. no son tickets acumulables. pude ser del 3 al 14 de diciembre.

Son preguntas abiertas, falso o verdadero? Sino se juntan los 10 participantes o llegan mas de 10 que harán? Cuanto tiempo tendra el participante para responder? En caso de empate que sucederá?

Si una persona tiene varios tickets de 600 pesos puede paticipar varias veces?

Los regalos los entregan al instante o tienen que recogerlo otro día, de ser así en donde y en que horario?

No, son respuestas abiertas. se dara una ficha de participacion a los 10 primeros que lleguen. Si llegan menos se hara con las que personas con un mínimo de 5. no se participa una vez. se entregan ese mismo día al finaliza el concurso

¿Cuantas personas participan? Cuantas preguntas le realizaran a los participantes? Son preguntas abiertas, o de falso o verdadero?

¡Cuales son los requisitos de participación?

Máximo 10 personas, aquí no son preguntas. Martha dará pistas sobre los artículos para que la gente los busque en los pasillos e la tienda.igual solo es le ticket de 600 pesos el valor es de $167,230

¿Donde estara instalado el set?

El ticket debe tener fecha del dia del concurso o pueden paticipar tickets de fechas anteriores?

Si una persona llega con varios tickets de mil pesos puede participar varias veces?

Los tickets son acumulables?

Explicar la mecánica, q tiene que hacer la gente para participar

Se isntalará en estacioamiento, desde el 3 de diciemnbre al 14 de diciembre. no son acumulables.solollevar su ticket y decorar la mesa son los elementos que se le entreguen, las 3 mesas cortaran con lios mismo

Incluir el valor total de todos los premios para poder sacar la fianza