Los Amigos Invisibles

● El tour de Cool Love empezó en noviembre del 2022, en el Teatro Metropólitan de la CDMX con lleno total.

● Llevan 6 meses de gira por: España, Portugal, Alemania, Inglaterra, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y, obvio, Venezuela.

● De México siguen la gira hacia Canadá.

Álbum Cool Love:

· 17 canciones producidas por ellos y por Cachorro López, Cheo y Maurimix (estos últimos dos, exintegrantes originales de la banda).

· Lo grabaron en Abbey Road Studios.

· El disco tiene funk, salsa y baladas.

· Los tracks fueron grabados antes, durante y después de la pandemia.

Tracks:

1. Cool Love 1

2. Antes de Dormir (feat. Betsayda Machado -cantante de afro-latino, llamada “La Voz de Venezuela”)

3) Mal Pensada

4) Kaninmabo

5) Envidia (feat. El Pollo Brito – Músico venezolano que mezcla ritmos folclóricos y pop)

6) Give us your Money (feat. Superthriller – grupo inglés de música electrónica)

7) Cool Love 2

8) Como te Gusta (feat. C-Funck–músico chileno & Mcklopedia –freestyler venezolano)

9) Tuyonama (feat. Charles Ans–rapero mexicano )

10) No se Me Olvidó (feat. Alvaro Paiva-Bimbo – compositor venezolano)

11) Un Beso (Largo) (feat. Ben Daval–productor alternativo, hip-hop y jazz mexicano)

12) Cool Love 3

13) Disco Ball

14) Sólo los Dos (feat. Ferraz –Embajador del Latin Boogie -Venezuela)

15) Canción Ecológica

16) Eh Eh Oh Oh

17) Cool Love 4

Facts:

○ En Spotify México tienen más de 2.5 millones de streamhabientes mensuales.

Las ciudades que más los escuchan:

1.CDMX

2. Guadalajara

3. Puebla

4. Monterrey

5. Querétaro

○ La banda se formó en Caracas, Venezuela.

○ El nombre de la banda proviene del programa de Televisión Valores Humanos del historiador venezolano, Arturo Uslar Pietri, quien siempre dedicaba sus programas a sus “Amigos Invisibles” para referirse a los espectadores.

○ Su sonido es: Disco, Acid Jazz y Funk.

○ Tienen 2 premios Grammy Latino y varias nominaciones al Grammy

○ Su despegue internacional ocurrió cuando los descubrió David Byrne y los llevó a grabar en su sello discográfico, Luaka Bop, en 1996: Byrne descubrió una de las 20 copias del primer disco (Typical and Autoctonal Venezuelan Dance Band) que habían dejado en una tienda de discos en NY.

○ En 1998 lanzaron The New Sound of the Venezuelan Gozadera.

○ Tienen 10 discos de estudio.

○ Han visitado más de 60 países en sus giras.

○ Tienen su propia disquera: Gozadera Records (2006)

Nominaciones y premios Grammy

o Arepa 3000: A Venezuelan Journey Into Space (2000), nominado al Grammy como Best Latin Alternative Album y un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Rock. De este disco salen temas como: "Cuchi Cuchi" y "La Vecina".

o The Venezuelan Zinga Son, Vol. 1 (2002 y 2004), producido por "Little" Louie Vega (y una canción por Dimitri from Paris), recibió nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Latino Alternativo.

o Super Pop Venezuela (2006), producido por Dimitri from Paris, recibió Nominación a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino Alternativo Urbano.

o Commercial (2009) ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Alternativo.

o Not So Commercial (2011) nominado al Grammy por Mejor Álbum Pop, Rock o Urbano Latino.

o En 2019 ganan de nuevo el Premio Grammy Latino, esta vez en la categoría "Mejor canción alternativa" con la canción "Tócamela".

