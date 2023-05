Entrevista con Javier Bardem

En entrevista con Martha Debayle en W, Javier Bardem, actor español y activista por los océanos.

IG y TW: @bardemantarctic

- Ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación del psicópata asesino, Anton Chigurh, en la película de los hermanos Coen, No Country for Old Men (2007).

- Lo conocemos desde la gloria del cine español de Jamón Jamón (1992), Boca a Boca (1995), Carne Trémula (1997), Los Lunes al Sol (2002) y Mar Adentro (2004).

- Protagonizó Vicky Cristina Barcelona (2008) y Skyfall, el James Bond de Sam Mendes (2012).

- Bardem ha sido nominado a otros tres premios de la Academia como Mejor Actor: Antes que anochezca (2000), de Julian Schnabel.

Biutiful (2010), de Alejandro González Iñárritu.

Being the Ricardos (2021), de Aaron Sorkin.

- Activista por el océano Antártico, junto a Greenpeace y su hermano Carlos Bardem.

Después de mucho tiempo, en marzo, se logró un Tratado Global de los Océanos.

- Protagoniza la saga de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Dune.

- AHORA en el remake del live-action de Disney de La Sirenita como el Rey Tritón.