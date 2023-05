legitimidad de la SCJN es institucional, no política: Pedro Salazar

"Un despropósito", así calificó Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM) la propuesta de elección popular de los ministros impulsada por el presidente López Obrador, un proceso que solo ha sido explorado por Bolivia con déficit en sus resultados.



La legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es democrática en el sentido representativo, ni el mecanismo de elección garantiza que puedan llevar a cabo su función... su responsabilidad institucional no pasa por representación política, pero no deja de estar dentro de la institucionalidad, afirmó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Dijo que a diferencia de los legisladores que son representantes directos de la ciudadanía y llevan al Congreso los intereses de ésta, la elección de los jueces y ministros es distinta, "pero siguiendo la ruta, no deja de estar fuera de las instituciones", y "ha dado resultados por 30 años".

Aseguró que al igual que todo servidor público los ministros "deben tener capacidad probada, porque su misión es salvaguardar la Constitución y de los actos aprobados por el Ejecutivo y el Legislativo", y "la elección democrática no es la fuente de legitimidad que requieren tener los jueces", "sería desafortunado politizar la elección, un error que terminaría alineando al Tribunal con las mayorías en turno".

Recordó que "las designaciones duran 15 años y trascienden a los gobiernos" y aunque "ha habido ministros alineados con el gobierno en turno, no ha sido la constante".

Finalmente dijo que la discusión sobre el Poder Judicial está mal focalizada, "el problema está en reglas como ocho votos y no seis", así como el "déficit en la labor en la justicia federal y local que la gente reciente todos los días", por lo que concluyó hay que darle tiempo a la reforma impulsada por Arturo Zaldívar, "vayamos evaluando, y si hay que corregir, corrijamos".