Los que marcharon en defensa de la SCJN actuaron con prepotencia: AMLO

Como no correcto consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, los enfrentamientos ocurridos la tarde de este domingo, en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre quienes se manifestaron en su defensa y simpatizantes de Morena y el Primer Mandatario que mantenían un plantón desde días atrás.

Durante la mañanera, insistió en la necesidad de evitar enfrentamientos sin embargo aseguró que los manifestantes convocados por "Chalecos México" y otras organizaciones, actuaron con prepotencia.

"Se actuó de parte de los que marcharon, con prepotencia porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso, no creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia, ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón".

Y es que dijo que ante la incapacidad de convencer, se prefiere el uso de la fuerza. López Obrador de nueva cuenta minimizó la cantidad de los dos mil participantes que de acuerdo el gobierno de la Ciudad de México, se movilizaron desde el Monumento a la Revolución.

"Ojalá no pasen estas cosas, todo mundo tiene derecho a manifestarse, ayer a pesar de que Ciro Gómez Leyva y todos los medios, convocan a las manifestaciones, de acuerdo al informe que tengo, tres mil personas, muy erizo, tienen que echarle más ganas, pero la verdad, la verdad, no tienen causa, no hay bandera, está complicado defender a la corte, decir la Corte no se toca, defender a jueces, magistrados y ministros que violan la Constitución".

Respecto a la presencia y comentarios en defensa de la Corte por parte de José Ángel Gurría, ex secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Zedillo y la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, quienes han manifestado su intención de contender por la Presidencia de la República.

"Pues no me extraña que Gurría participe y otros, la señora Margarita, que creo que también participó, compañera esposa del presidente, bueno quien detentó la presidencia porque no ganó, Felipe Calderón pero pues es normal que ellos se manifiesten y son libres".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que no es posible defender a un órgano que viola la ley porque sus jueces llegan a ganar mucho más que el Presidente de la República contraviniendo el artículo 127 de la Carta Magna.