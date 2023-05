¿Cómo se hace un libro? Parte 2

En entrevista con Martha Debayle en W, David García, director editorial en Penguin Random House división infantil y juvenil. Dirige sellos editoriales como Aguilar, Conecta, Plaza y Janés, Suma de Letras, Ediciones B, Vergara, Alfaguara infantil y juvenil, Montena y Altea, entre otros.

IG y TW: @terribledavid @penguinlibrosmx // Manuscritos: penguinrandomhousegrupoeditorial.com

Datos:

Según el INEGI, en México:

- En 2023 se leerán 3.4 libros por persona (en 2022 fueron 4 libros por persona).

- Los hombres mexicanos declararon leer más libros que las mujeres, con un promedio de 4.2 en el último año, contra los 3.7 libros leídos por las mujeres.

● En Finlandia se leen 47 libros por persona al año, seguido de Islandia donde se leen 40 por persona al año.

● La industria editorial mexicana espera cerrar 2023 con poco más de 100 millones 200 mil ejemplares vendidos.

● Para 2023 se espera que la producción de libros alcance 93 millones de ejemplares.

Es el proceso técnico por el que un manuscrito en bruto se transforma en un libro físico (y digital).

● Todos los libros que se publican en físico tienen su versión digital. Solo algunos llegan a ser audiolibros (porque es caro producir un audiolibro), aunque es una experiencia de lectura en diferentes niveles para permanecer más tiempo vigente.

● Un ejemplo perfecto es Mi Negro Pasado de Laura Esquivel, una de las autoras más vendedoras y preocupada por la experiencia de sus lectores. Si compras el libro en físico, tiene códigos para leer con el teléfono y cambiar la experiencia de lectura. Pero además, Laura quiso invertir en la experiencia del audiolibro: 3 mdp de producción para una lectura en diferentes niveles.

Aquí es donde sabes que un libro cuesta 230 pesos por la inversión que representa hacerlo.

Comercialización

Existen muchas formas de generar contenidos para dar visibilidad a obras a la venta:

● Podcasts.

● Redes sociales.

● Blogs.

● Anuncios publicitarios (Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads…)

● Amazon.

● Email Marketing.

● Trabajo de preventa: se va a cada librería para ofrecer cierta cantidad de libros y se hace un tiro lo más apegado a lo proyectado.

● Para el libro del Príncipe Harry se proyectaron 200,000 copias. Ahora va el segundo tiraje en América Latina; para Reino Unido fueron 400,000 copias que se vendieron en 24 horas.

Todos los libros que se publican en físico tienen su versión digital y sólo algunos llegan a ser audiolibros. / Getty images

Publicidad

Un publicista conseguirá que la gente hable del libro en los medios de comunicación, que esté en listas de recomendaciones, festivales y ferias literarias. Podcasts, blogs y espacios en donde se pueda promocionar la obra.

Ventas

Cuando el libro está en impresión, los representantes de ventas “toman las órdenes” de la cantidad de ese libro a librerías y otros minoristas, incluidos minoristas en línea como Amazon.

● Antes de la pandemia se producían 400 libros al mes: la mesa de novedades tiene espacio para 20 o 30 libros diferentes, de los cuales 3 van a ser exitosos.

● Hasta el 90% de los libros no alcanzan los objetivos que se plantearon para permanecer a largo plazo.

● En pocos casos: se hace una segunda impresión

o En menos casos: se hace un audiolibro

o En pequeñísimos casos: es un long-seller, que será un libro que permanezca mucho tiempo en librerías, como Harry Potter (500 millones de copias).

Distribución

La parte logística del negocio: de la imprenta al almacén y de ahí a la librería:

● Para los libros físicos, si no tiene ventas en esa mesa de novedades, la librería terminará por regresar los libros a la editorial (porque para ellos es caro tenerlos en bodega) y la editorial tampoco tiene espacio para guardarlos y cuidar su calidad (el papel se hace amarillo o puede humedecerse), por lo que posiblemente se tengan que destruir los libros que no se vendieron. Aquí viene la importancia de los ebooks que pueden permanecer con el tiempo.

Best Sellers:

● Lo que más está en el top de ventas hoy es el fenómeno de Wattpad: es esta plataforma donde cualquiera puede escribir un libro, pero de forma colaborativa.

● El 90% son mujeres y son autoras juveniles que escriben fan-fiction y sus lectoras colaboran con la historia. Lo que nosotros hacemos es tomar eso y publicarlo.

Cada categoría de libros tienen sus características para ser considerados best-seller:

- No hay un "centro regulador de best-sellers”, por lo que el editor decide la cifra.

- El Wall Street Journal considera a un libro best seller si llega a 3,000 copias vendidas en su primera semana.

- En el New York Times es necesario haber vendido 9,000 copias en una semana para ser considerado un best seller.

- Otra métrica que se valora mucho es Amazon Best Seller Rank que afirma que un best seller es aquel libro que ha conseguido vender 130 ejemplares en una hora dentro del mercado internacional y 260 en el mercado local.

¿Cuánto puede llegar a ganar el escritor de un libro exitoso?

● J.K. Rowling llegó a ganar más de 600 millones de dólares por la saga de Harry Potter.

CNBC dice que esta cifra sobrepasó los mil millones de dólares.

Top 10 de libros más vendidos de todos los tiempos (Mayo, 2023)

1. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615) - Miguel de Cervantes 500+ millones de copias.

2. Historia de Dos Ciudades (1859) - Charles Dickens⎜ 200 millones de copias.

3. El Principito (1943) - Antoine De Saint-Exupéry⎜ 200+ millones de copias.

4. Harry Potter y la Piedra Filosofal (1997) - JK Rowling⎜ 120 millones de copias.

5. And There Were None (1939) - Agatha Christie⎜100 millones de copias.

6. Sueño en el Pabellón Rojo (1791) - Cao Xueqin⎜100 millones de copias.

7. The Hobbit (1937) - J.R.R. Tolkien⎜100 millones de copias.

8. El León, la Bruja y el Ropero (1950) - C.S. Lewis⎜85 millones de copias.

9. Ella (1886) - H.Rider Haggard⎜83 millones de copias.

10. El Código DaVinci (2003) - Dan Brown⎜80 millones de copias.

● Se cree que la Biblia, el Corán y las Citas del Presidente Mao tienen más de mil millones de ejemplares cada uno.

● Las cifras de ventas de estos libros son casi imposibles de rastrear porque muchos son regalados por iglesias o gobiernos.