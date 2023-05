El gobierno decidió hacer de México el muro de EEUU: Jorge Ramos

“México y migración son el balón de Estados Unidos en la campaña política”, “ni demócratas ni republicanos buscan un acuerdo migratorio con México; no existe y no va a ocurrir”, afirmó el periodista de Univisión, Jorge Ramos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, compartió “lo que estamos viendo en la frontera es la crisis migratoria permanente; la gran diferencia son los números, tan solo el año pasado cruzaron 2 millones 700 mil migrantes; hoy el CBP ONE es un camino diferente, funciona muy mal, pero ha ido mejorando”.

Estados Unidos se va recuperando de la pandemia, la inflación es más baja que en América Latina y hace falta mano de obra. Factores de expulsión como el miedo, las dictaduras en Nicaragua, Venezuela y Cuba, y la violencia en México, “hace que haya grandes factores para que la gente se quiera ir de su país de origen”.

"Con el fin del Título 42, la regla de Trump que permitía la expulsión de Estados Unidos… parece que es mucho más fácil cruzar”.

Reconoció que la tecnología ha jugado un papel importante, pues en los campamentos “la gente no tiene ni un peso, no tienen nada, no tiene comida, pero tienen un celular”, lo que les ha permitido aplicar en el CBP ONE, por lo que “solo la mitad de la gente está llegando a Estados Unidos, comparado con la semana pasada”.

“La tecnología está funcionando y haciendo que la gente entienda que pueden llegar como refugiados, como asilados políticos y no como migrantes, y eso está cambiando la situación de forma impresionante”. “la gente cruza y se entrega pidiendo asilo político, abuso doméstico, delincuencia. Cuando hay presencia de miedo, cambia el status”.

Y lamentó que “el presidente López Obrador decidió convertir en el muro, en el centro de atención y de procesamiento y en la patrulla fronteriza, de Estados Unidos, pero con un mal trabajo”. “Las autoridades no están tratando a los inmigrantes como quisiéramos que trataran a los inmigrantes de mexicanos”, “no podemos tratarlos tan mal como he visto”.