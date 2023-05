Entrevista con Alondra de la Parra: Festival PAAX GNP

En entrevista con Martha Debayle en W, Alondra de la Parra, directora de orquesta por la Manhattan School of Music. A los 23 años, fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas. Ha dirigido a la Orquesta de París, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica del Radio de Berlín, la Cameristi della Scala de Milán y la Ópera del Estado de Berlín, así como el Royal Opera House en Londres y la Orquesta Sinfónica de Queensland. Fundadora del Festival PAAX GNP.

TW: @alondradlp @festivalpaaxgnp

FESTIVAL PAAX: La segunda edición del festival regresa a las instalaciones del Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, y se llevará a cabo del 29 de junio al 8 de julio de 2023. Nació en NY y a los dos años se trasladó a la Ciudad de México. Estudió piano a los 7 y chelo a los 13.

A los 17 años su padre la llevó al Festival de Salzburgo a ver La Condenación del Fausto, con La Fura dels Baus, como premio por sus buenas calificaciones. Se dice que ese momento fue el decisivo para que ella quisiera estudiar dirección.

Estudió composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) de México. Ingresó como becaria en la Manhattan School of Music de Nueva York donde obtuvo una licenciatura en Piano, y después una Maestría en Dirección Orquestal: ambos grados con honores.

● El Festival PAAX es un gran ejemplo de los espacios que deben abrirse para la cultura, la creatividad, el talento. En los 10 días que dura este festival se presentarán:

- Paquito D’Rivera, una de las figuras de la música cubana más destacadas de la historia.

- La joven pianista mexicana María Hanneman.

- Yamandu Costa, virtuoso brasileño de la guitarra de siete cuerdas.

- Sophie Kauer, la talentosa chelista que interpreta a Olga en la reciente película nominada al Oscar, Tár.

- La Orquesta Imposible, conformada por destacados solistas internacionales, vuelve en su papel de Orquesta Residente del Festival durante esta segunda edición.

- Habrá una pieza comisionada por el FESTIVAL PAAX GNP a cargo de la flautista y compositora israelí Gili Schwartzman, con coreografía del japonés Yoshihisa Arai.

Getty images

Danza:

- Bajo la dirección artística del coreógrafo Christopher Wheeldon, ganador de dos Tony Awards: un fragmento de An American in Paris con Robbie Fairchild, bailarín nominado a un Tony.

- Bailarines principales del New York City Ballet y del Joffrey Ballet que interpretarán los ballets The Two of Us, y el Grand Pas de Deux de Tchaikovsky.

PAAX GNP DARK SIDE:

- Los Pitutos, una banda chileno-colombiana, fundada en Berlín en 2015, especializada en adaptaciones de cumbias, boleros y otros ritmos musicales latinoamericanos.

Performance:

- Gabriela Muñoz “Chula” the clown, con su exitoso espectáculo clown “Perhaps, Perhaps… Quizás”.

PAAX GNP ARTS GALLERY: pintor alemán Maximilian Magnus

PAAX GNP FELLOWSHIP: un programa social que reunirá a jóvenes con una educación musical más avanzada, que trabajarán con el violinista ruso, Aleksey Igudesman, para llevar su talento más allá de las partituras y aprender a disfrutar de hacer música desde todos sus ángulos.

ARMONÍA SOCIAL: un programa de instrucción y práctica colectiva de la música orquestal para niñas, niños y jóvenes que promueve los méritos a través de talleres de perfeccionamiento y ensayos desarrollados en núcleos en sus diferentes comunidades.

FESTIVAL PAAX: La segunda edición del festival regresa a las instalaciones del Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, y se llevará a cabo del 29 de junio al 8 de julio de 2023.

Leer más: Todo sobre la coronación de Carlos III