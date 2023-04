Día de la tienda de discos

El Día de las Tiendas de Discos (Record Store Day) comenzó en 2007 y celebra la cultura de las tiendas de discos independientes cada 22 de abril. Este día reúne a fans, artistas y miles de tiendas de discos independientes de todo el mundo con eventos, lanzamientos de ediciones especiales.

La gente sigue comprando música en tiendas de discos

2021 fue el año con más ventas de vinilos

Un estudio publicado por la Industria Fonográfica Británica (BPI) reveló que durante el 2021 se vendieron más de cinco millones de discos en vinilo.

Debido a la pandemia, la gente extrañaba escuchar música en vivo o ir a conciertos, parte de esta nostalgia hizo que las ventas de discos despegaran.

En 2022, las cifras de ventas de los CDs llegaron a su máximo en ventas, más de 13.000 millones de euros en Estados Unidos.

Es el decimocuarto año consecutivo en que la compra de música en tiendas aumentan sus ventas, y los discos de vinilo representan el 23% de todos los álbumes vendidos durante 2022.

● En 2022, el 43% de todos los álbumes vendidos fueron en vinilo

La tienda de discos más antigua:

● D’Amato Records fue inaugurada en 1885 y desde entonces no ha cerrado sus puertas. De hecho, fue capaz de continuar operando durante la pandemia de gripe española, durante los bombardeos de Malta en la II Guerra Mundial e incluso durante la pandemia del coronavirus. En este último caso, durante seis semanas Malta decretó el cierre de todos los comercios no esenciales, así que tuvieron que vender a través de internet.

● En D’Amato Records se encuentra música de todo tipo de géneros y en todos sus formatos (CD, vinilo, casette…) , pero también venden películas, tazas, pulseras, Incluso tienen su propio merchandising, el cual distribuyen en forma de camisetas con el logo de la tienda y el famoso eslogan de ser la tienda de discos más antigua del mundo.

Las tiendas de discos más famosas del mundo:

● Play The Record- Ontario Canadá. Desde 1990. Venden todo tipo de música pero se especializa en una selección de nicho de discos y equipos de estudio de calidad, también tiene un espacio de ensayo para que los DJ locales ensayen por 20 dólares la horaA1 - New York. Desde 1966. Se especializa en el soul, jazz y funk pero también incluye disco, house y techno.

● The Thing- New York. Desde 2003. Tiene una enorme colección de discos sin clasificar, muchas veces vendidos por un precio muy inferior al que se pagaría en otras tiendas, considerando sus rarezas.

● Rough Trade East - Londres. Desde 1976. Conocida por sacar los primeros discos de The Smiths, The Libertines, The Strokes, entre otros.

● Spiller’s Records -Gales. Desde 1894. Al principio se especializó en fonógrafos, cilindros de cera y discos de laca, ahora vende todo tipo de música y participa activamente en el Record Store Day.

● Hardwax - Berlín, Alemania. Desde1989. Especialistas en Techno y discos white label limitados y estampados a mano.

● Discos Paradiso- Barcelona, España. Desde 2010. Especialistas en Dance y música experimental. Recibió el reconocimiento internacional al ser un punto de referencia en la escena dance y experimental de la ciudad.

Getty images

Los 10 vinilos más cotizados

STONEWALL (1976) Stonewall.

YESTERDAY AND TODAY (1966) The Beatles.

VELVET UNDERGROUND Y NICO (1967) The Velvet Underground.

BLEACH (1989) Nirvana.

THE BLACK ALBUM (1987) Prince.

THE FREEWHEELIN' BOB DYLAN (1963) Bob Dylan.

PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) (1984) U2.

MY HAPPINNES (1953) Elvis Presley.

El top ten de los discos más vendidos de la historia:

● Los Beatles son, con más de 600 millones de discos vendidos, el grupo más exitoso de la historia.

Michael Jackson Thriller 1982 70 millones

AC/DC Back In Black 1980 50 millones

Whitney Houston The Bodyguard 1992 45 millones

Pink Floyd The Dark Side of The Moon 1973 45 millones

Eagles Greatest Hits 1976 44 millones

Meatloaf Bat Out of Hell 1977 43 millones

Eagles Hotel California 1976 42 millones

Shania Twain Come On Over 1997 40 millones

Fleetwood Mac Rumorous 1977 40 millones

Bee Gees Saturday Night Fever 1977 40 millones

● En la década de los 50 los vinilos comenzaron a comercializarse en México.

● Varias tiendas de discos abrieron en la década de los 60 y 70, comenzaron a importar discos de Estados Unidos y Japón, originando de la subcultura del rock en México.

¿De cuáles tiendas se acuerdan?

Hip 70

- Nació en 1968 y su dueño fue Armando Blanco, un estudiante de 19 años, abrió la tienda con 20 discos de vinil, además de algunos pósters, cassettes, playeras y otros objetos que traía de Estados Unidos. Así, surgió una de las primeras tiendas de discos de rock importados en la Ciudad de México.

- La tienda estaba en Minimax Pistahielo al sur de la ciudad, abrió dos sucursales más: una en Zona Rosa y otra más en Ciudad Satélite.

- El lugar también fue escenario de las principales bandas de la escena de rock de los 70 y 80: Three Souls in My Mind, Dangerous Rhythm, Size, Javier Bátiz, Cecilia Toussaint.

- Tras el sismo de 1985 la tienda en Zona Rosa se cayó, y con la devaluación del peso en los años posteriores, Hip 70 cerró sus puertas luego de 20 años.

Super Sound

- De 1980 a 1993 existió una de las tiendas de discos más recordadas por los rockeros capitalinos.

- Super Sound se ubicaba en la calle Luis G. Urbina, en Polanco. Se vendían discos importados de rock y música vanguardista, en contraste con lo que vendían en los centros comerciales.

- Los discos eran traídos por los dueños del lugar entre excursiones a diversos países, en donde conseguían material de AC/DC, Pink Floyd, R.E.M o ZZ Top.

- El fundador fue Frank Otegui, quien tiempo después abrió una segunda tienda con el mismo concepto, llamada Rock Express.

- La tienda también organizó algunos conciertos en la Ciudad de México, como el de Blue Öyser, Chick Corea o Peter Murphy.

- El declive de Super Sound se debió a las pérdidas económicas que supuso la entrada al mercado de Mixup

- Hay un documental de esta tienda de discos: Just Like Heaven, la historia de Super Sound, de Pilar Ortega.

Discos Aquarius

- Desde 1978 se ha mantenido en la calle Coahuila en la Roma Sur.

- En sus inicios, la tienda vendía discos de todos los géneros, pero poco después se especializó en rock y sus variantes, así como el metal.

- Por algunos años fue la única tienda de discos que importaba heavy metal proveniente de Estados Unidos, Japón o Australia.

- Además de su local en la Roma, también llegó a contar con dos sucursales más en Acoxpa y en Satélite

Discos Zorba

- Era uno de los lugares de venta de discos más concurridos en la Zona Rosa (Génova) y en toda la capital del país.

Discolandia

- Discolandia fue una de las tiendas de discos más importantes de la década de los 80 llegando a contar con más de 15 sucursales en todo el Valle de México, por casi 40 años.

- Esta tienda se caracterizó por su gran catálogo y enorme acervo de música nacional e internacional.

- Su tienda principal se encontraba a las afueras del metro Viaducto.

- De las 15 tiendas que Discolandia llegó a tener en la Ciudad de México, hacia 2012 sólo conservaban una.

- Actualmente Discolandia es una de las empresas que forma parte del grupo que maneja Mixup en México.

Tower Records

- Empresa de música que en 1999 vendió mil millones de dólares pero siete años después desapareció.

- El crecimiento de Tower fue vertiginoso: en 1968 abrieron “la tienda de discos más grande del mundo” en San Francisco, con todos los géneros y estilos, y una librería.

- El personal entraba como cajero y se inventaba alguna actividad, el único requisito laboral era ser apasionado de la música. De negocio familiar pasó a ser un experimento empresarial.

- En 1970 construyeron “la tienda de discos más grande del universo” en el Sunset Boulevard de Los Ángeles, la favorita de las estrellas del rock para surtirse.

- Desde entonces procuraban que cada tienda fuera la “más grande”: la de Nueva York tenía cuatro pisos y la de Sapporo era un edificio de ocho.

- En los 90, se abrieron las sucursales de Zona Rosa, Altavista y Mundo E con material nacional e importado.

Leer más: Día del Beso