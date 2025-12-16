5 tips para cuidar tu Nochebuena y que no creerías que funcionan

La flor de Nochebuena es la reina indiscutible de las fiestas de Navidad, pero su belleza es fugaz una vez que está dentro de casa. Si estás cansado de que sus hojas rojas caigan a la semana, la clave no siempre está en el riego obvio, sino en pequeños trucos que los expertos en jardinería conocen.

Olvídate del riego diario y la luz indirecta. Aquí te presentamos cinco tips que no creeerías que funcionan para mantener tu Nochebuena vibrante y viva hasta el próximo año.

Los 5 tips esenciales para una Nochebuena duradera

Tip para cuidar tu Nochebuena: Baño solo de raíz

En lugar de regar por arriba (porque fomenta el hongo), coloca la maceta de tu Nochebuena en un recipiente o plato hondo con agua tibia por solo 10 a 15 minutos. La planta absorbe solo lo que necesita desde abajo, evitando el encharcamiento superficial que pudre las raíces.

Retira la maceta inmediatamente después para que no se quede reposando.

Tip para cuidar tu Nochebuena: No la expongas a cambios de temperatura

La Nochebuena es sensible, pero el verdadero enemigo es el cambio abrupto de temperatura. Identifica las ventanas o puertas donde haya corrientes de aire frío (especialmente de noche) y coloca una barrera física, como un libro grande o un pequeño biombo.

Esto la protege de la “neumonía vegetal”.

Tip para cuidar tu Nochebuena: Siéntela antes de regar

No riegues por fechas, sino por peso. Antes de regar (por inmersión tibia), levanta la maceta. Si se siente sospechosamente ligera (casi como si no tuviera tierra), es el momento justo de hidratar. Si todavía se siente pesada, espera un día más. Esto te asegura no ahogarla.

Tip para cuidar tu Nochebuena: No es tan amiga de plantas frutales

Evita colocar tu Nochebuena cerca de fruteros con manzanas, plátanos o aguacates madurando. Estas frutas liberan gas etileno, una sustancia que acelera la maduración y la caída prematura de las hojas de la Nochebuena.

Tip para cuidar tu Nochebuena: El rojo de sus hojas también es importante

Si quieres que tu planta se ponga roja de nuevo el próximo invierno, requiere un periodo de dormancia. A partir de septiembre, debes asegurarte de que reciba 14 horas de oscuridad total e ininterrumpida cada día. Puedes lograr esto cubriéndola con una caja de cartón opaca desde las 5 p.m. hasta las 7 a.m. Este truco engaña a la planta y fuerza la floración roja en diciembre.