Todo sobre la coronación de Carlos III

Facts:

● Charles tiene 74 años y se convertirá en el monarca número 40 en ser coronado en la Abadía, también el más viejo en ser coronado en toda la historia.

● En 1953, cuando Elizabeth fue coronada a los 25 años , hubo 8,000 invitados en la Abadía vs. 2,200 de Charles.

● Camila, la duquesa de Cornualles, será conocida como reina consorte, un título que llegó con la bendición de la reina Isabel II.

● La Coronación será el evento más caro de Inglaterra (más que los Juegos Olímpicos de Londres y el último Jubileo de Isabel II juntos) Según la prensa inglesa, la factura de la coronación ascendería a 115 millones de euros de dinero público.

● La Silla de Coronación donde Charles recibirá el trono tiene 700 años (y rayones que le han hecho los acólitos de Westminster a lo largo del tiempo).

● El Papa Francisco regaló dos pequeños fragmentos de la cruz donde Jesús fue crucificado: uno de 1 cm y otro de 5mm, en forma de cruz y engarzados en el crucifijo de plata más grande detrás de una gema de cristal rosa y ahora formarán parte de La Cruz de Gales.

● 5 millones de monedas de 50 peniques con el perfil de Charles portando la corona han sido puestas a la venta para los coleccionistas.

● Aunque las Joyas de la Corona se consideran inestimables por su valor histórico y cultural, varios expertos han intentado valorarlas extraoficialmente, llegando a estimaciones de entre 3,000 y 5,000 millones de libras.

Aceptación de la monarquía

● Según un sondeo de opinión de BBC la monarquía no atrae a los jóvenes.

● 38% de los jóvenes entre 18-24 años prefieren elegir un jefe de Estado

Aceptación de Camilla

● En 1997 (año en que Diana murió) 75% de los británicos estaban en contra de que Charles se convirtiera en rey si se casaba con Camilla.

● En 2004: - 32% de los británicos dijeron que apoyaban a Charles si volviera a casarse.

- 29% de los británicos estaban en contra de su matrimonio.

- 38% dijo que no le importaba lo que hiciera.

● En el ranking de popularidad de BBC, Camilla se encuentra en el NOVENO lugar entre los miembros de la realeza.

1º lugar: La Reina Elizabeth II.

2º lugar: Reina Anna, hija de Elizabeth

3º lugar: William, hijo de Charles

4º lugar: Cate, esposa de William

5º lugar: Charles, el rey.

Lugar 12 y 13 Harry y Meghan

● La última temporada de The Crown hizo que las cuentas oficiales de redes sociales de Charles y Camilla tuvieran que desactivar los comentarios a días después del estreno.

Getty images

El evento

Le tengamos un amor a la monarquía británica o solo puro morbo, millones de ojos estarán pendientes de la coronación del rey Charles junto a Camilla, la reina consorte, durante una ceremonia simbólica en la Abadía de Westminster, mañana, 6 de mayo.

La coronación, dicen, será un “evento sencillo” con sólo 2,200 invitados (una cuarta parte de los invitados a la coronación de Elizabeth II).

También se ha declarado que el evento se “modernizará” para reflejar el papel actual de la monarquía, pero conservará las tradiciones y pompa de antaño de la coronación de la Reina Elizabeth, en 1953.

¿Quiénes van y quiénes no?

o El Príncipe Harry (hijo de Charles) y el Príncipe Andrew (hermano de Charles) asistirán a la coronación, pero no desempeñarán ningún papel en la ceremonia.

o Meghan Markle (esposa de Harry) no asistirá a la ceremonia, ni tampoco sus hijos.

o A Harry y Meghan los invitaron vía correo electrónico.

o William y Cate irán con sus hijos: Charlotte, Louis y Prince George (quien será Paje de Honor de Charles).

o Los hermanos de Charles: Prince Edward (recién nombrado Duque de Edimburgo) y Anne, Princesa Real.

o Los hijos de Camilla: Tom Parker Bowles y Laura Lopes irán con su familia.

o La hermana de Camilla: Annabel Elliot y sus hijos.

o Sarah Ferguson (excuñada de Charles) no fue invitada (porque está divorciada de Andrew).

o Los tres nietos de Camilla serán sus Pajes de Honor.

Realeza del mundo y políticos

- El Príncipe Heredero Akishino y la Princesa Heredera Kiko de Japón.

- El Príncipe Heredero Frederik y la Princesa Heredera Mary de Dinamarca -que asistirán en lugar de la Reina Margarita II mientras se recupera de una operación.

- El Rey Carl XVI Gustav y la Princesa Heredera Victoria de Suecia.

- El Príncipe Albert y la Princesa Charlene, de Mónaco irán sin sus hijos.

- Se dice que Charles también invitó a algunos dirigentes de estados Árabes.

- El Primer Ministro británico, Rishi Sunak y su esposa Akshata Murthy.

- Tony Blair y Liz Truss

- El presidente de Polonia

- El presidente de Filipinas

- El Primer Ministro de Australia

- Los presidentes de las instituciones principales de la Unión Europea

- Joe Biden no irá, pero sí Jill Biden.

- El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau

- El Presidente de Francia, Emmanuel Macron

- El Canciller alemán, Olaf Scholz

Celebridades que rechazaron estar en la fiesta de coronación porque dijeron que “tenían su agenda llena”: Sir Elton John, the Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran, Adele, and Robbie Williams.

Sábado, 6 de mayo

6 a.m. (11 pm del viernes en México)

Se abren los espacios para que la gente pueda ver pasar a la realeza.

La procesión será más pequeña que la de 1953.

7.15 a.m. a 8.30 a.m. (00:15 am a 1:30 am del sábado en México)

Los invitados que formarán la congregación de 2,000 personas comenzarán a llegar a la Abadía de Westminster.

10.20 a.m. (3:20 am del sábado en México): La procesión del Rey

- Carlos viajará con la Reina Camilla desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster (donde se han coronado monarcas desde hace 900 años).

- La ruta que emprenderán se llama "La Procesión del Rey":

La pareja real viajará en el Diamond Jubilee State Coach, un carruaje con modificaciones como aire acondicionado y ventanas eléctricas.

● El Diamond Jubilee State Coach fue construido en 2012 en Australia, para celebrar los 60 años del reinado de Elizabeth.

● El cortejo incluirá menos de 200 miembros de las Fuerzas Armadas.

● Lo jalan 6 caballos.

● Pesa 3 toneladas.

11 a.m. (4:00 am del sábado en México): Ceremonia del rey y la reina consorte

Se espera que Charles utilice un uniforme militar en lugar de los ropajes tradicionales y medias de seda que usaron los reyes anteriores.

Uniforme vs. la ropa que usó su abuelo, el Rey George VI.

- Los monarcas usarán dos conjuntos diferentes de túnicas durante todo el evento de la coronación: Charles portará la que usó el Rey George VI para su coronación, en 1937, que es de terciopelo rojo. Cuando salga de la Abadía usará una de terciopelo de seda, en color violeta y con bordados en oro. Esta también fue usada por el rey George VI, pero en 1937.

- Camilla llegará a Westminster con una túnica de terciopelo rojo que, originalmente, se realizó para Elizabeth II en 1953.

- Los encargados en restaurar los trajes fueron la Real Escuela de Bordado y Ede & Ravenscroft, los sastres más antiguos de Londres.

- La ceremonia durará poco más de una hora (en comparación de las 3 horas que duró la coronación de Elizabeth).

- La música de la ceremonia fue seleccionada por el Rey, con 12 piezas inéditas, incluida una de Andrew Lloyd Webber, y música ortodoxa griega en memoria del padre del Rey, el Príncipe Philip.

- El nieto del Rey, el Príncipe George, estará entre los pajes de la Abadía de Westminster, junto a los nietos de Camilla.

- Algunos de los participantes en la procesión en el interior de la abadía llevarán las regalías coronadas frente del Rey, y la mayoría de los artículos se colocarán en el altar hasta que sean necesarios en la ceremonia.

Los distintos objetos simbolizan diferentes aspectos del servicio y las responsabilidades del monarca:

● Charles se sentará en la Silla de Coronación (o Edward’s Chair) y sostendrá el Cetro del Soberano: un cetro de oro con amatista, diamantes, rubíes, espinelas y esmeraldas- que representa el control sobre la nación (el diamante Estrella de África es el más grande del mundo, pero también el más controversial: es de 530 kilates y junto con los otros Cullian que se encuentran en la corona de la Reina María, han sido definidos como “símbolo del saqueo a las naciones africanas por parte de la monarquía”, misma que ha hecho oído sordos a quienes han solicitado les sean devueltos a las naciones de origen), que representa el poder y la justicia.

● También sostendrá el Orbe del Soberano, una esfera que representa al mundo cristiano.

La ceremonia tiene muchas etapas:

1. Reconocimiento

Lo primero que tendrá lugar en la Abadía será el reconocimiento del monarca, que correrá a cargo del Arzobispo de Canterbury. (Aquí es donde se dice: "Dios salve al Rey")

2. Juramento

Durante la ceremonia se preguntará a Charles si gobernará el Reino Unido y la Commonwealth con ley y justicia y si mantendrá el cristianismo en la nación.

3. Unción

Durante la ceremonia, Carlos será ungido con aceite crismal elaborado en marzo en Jerusalén con aceitunas recogidas en dos olivares del Monte de los Olivos, en el Monasterio de María Magdalena y en el Monasterio de la Ascensión.

4. Investidura

Carlos se vestirá con el Colobium Sindonis, una prenda de color blanco que se usa durante la unción, y la túnica, una capa de seda dorada de cuerpo entero.

5. Coronación

Carlos será coronado con la Corona de San Eduardo: de oro macizo adornado con más de 400 piedras preciosas, entre ellas rubíes y zafiros. La corona, que sólo se utiliza en el momento de la coronación, se remonta a la coronación de Carlos II en 1661.

En el momento de la coronación se dispararán salvas de artillería desde las bases militares de todo el Reino Unido para conmemorar el momento histórico.

6. Entronización

Una vez coronado, Carlos será trasladado de la silla de coronación al trono y el arzobispo pronunciará una oración.

7. Homenaje

Aquí se invitará al público británico a prestar su propio juramento de lealtad al monarca.

8. Coronación de la Reina Consorte

Camilla será ungida, investida y coronada con la Corona de la Reina María: con los diamantes Cullinan III, IV y V de la colección personal de joyas de la Reina Isabel II. Lo hará a la vista de todos, sin ningún toldo que la proteja, lo que supone una ruptura con la tradición real.

1 p.m. (6:00 am del sábado en México): Procesión de la Coronación

Tras la ceremonia, Carlos y Camilla saldrán de la Abadía de Westminster en el Gold State Coach (otro carruaje que se ha usado en cada coronación desde 1831) y emprenderán la "Procesión de la Coronación", un recorrido de 2.5 kilómetros de vuelta al palacio de Buckingham.

● El Gold State Coach está recubierto en hoja de oro.

● Pesa 4 toneladas

● Tiene 3 querubines que representan a Inglaterra, Escocia y Gales.

1.45 p.m. (6:45 am del sábado en México): Saludo Real Carlos y Camilla recibirán un saludo real y tres hurras en la Terraza Oeste del jardín del Palacio de Buckingham.

2:15 p.m. (7:15 am del sábado en México): Fly-past

Se espera que los miembros de la familia real aparezcan en el balcón del palacio y saluden a los espectadores mientras observan la exhibición de vuelo de la Royal Air Force, la Royal Navy y el Ejército británico, con más de 60 aviones.

Domingo, 7 de mayo

12 p.m.: Gran almuerzo de coronación

El día después de la coronación, se invita a las comunidades de Reino Unido a organizar almuerzos de coronación y fiestas en la calle con sus vecinos.

La iniciativa Big Lunch fue organizada por el Eden Project, una causa de la que Camilla es mecenas desde 2013. El proyecto pretende reunir a la gente para reducir la soledad y fomentar el espíritu de comunidad.

● Los Reyes han "elegido personalmente" una quiche de inspiración francesa -con espinacas, habas, queso y estragón- como plato para celebrar su Coronación.

El gobierno del Reino Unido anunció que el Primer Ministro, Rishi Sunak, organizará su propio almuerzo callejero para recibir a voluntarios comunitarios de todo el país.

7 p.m.: Concierto de la Coronación en el Castillo de Windsor

El Palacio de Buckingham confirmó que quien encabezará este festival será Take That, Lionel Ritchie, Andrea Bocelli y Katy Perry, embajadora del British Asian Trust, organización benéfica presidida por Carlos de Inglaterra.

- Tom Cruise, Sir Tom Jones, Ncuti Gatwa, Dame Joan Collins y Bear Grylls, entre otros, harán apariciones en video o en persona.

● También actuará el Coro oficial de la Coronación, formado por grupos corales británicos de aficionados. Durante el concierto, los principales monumentos del Reino Unido se iluminarán con proyecciones, láseres y drones para celebrar la coronación del Rey Carlos.

● Se asignaron 10,000 entradas al público británico mediante votación geográfica, y otros 57 lugares retransmitirán el concierto en pantallas gigantes por todo el país: el castillo de Cardiff, el ayuntamiento de Belfast y los jardines Picadilly de Manchester, así como Hyde Park, Green Park y St James's Park de Londres.

Lunes, 8 de mayo

The Big Help Out

Mientras muchos británicos podrán disfrutar de un día festivo extraordinario el primer lunes después de la coronación, ciertos grupos benéficos participarán en una iniciativa comunitaria conocida como The Big Help Out:

No importa en lo que seas bueno (o no) siempre hay algo que puedas hacer: Desde ir a ver a alguien que necesita un poco de compañía hasta colaborar como voluntario en una organización benéfica. Si puedes donar una hora, perfecto o un día, también.