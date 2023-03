10 preguntas para saber si tu relación de pareja tiene futuro

En entrevista con Martha Debayle en W, Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Autora del libro ¿Cómo identificar un patán?” y ¿Por qué nos mentimos si nos amamos?.

Según un estudio que hizo el profesor de psicología Gary Lewandowski en la Universidad de Monmouth (EE UU), y otros expertos que lo revisaron, acordaron que la respuesta afirmativa a la mayoría de estas 10 preguntas, auguran un buen y duradero amor.

El objetivo de este test es que te cuestiones si tu relación va “viento en popa” o bien para que descubras por dónde hay que trabajar para que tu vida de pareja no se empiece a deteriorar. Ojo, cada NO que respondas deja al descubierto aspectos que están erosionando una relación y al tiempo, la harán sucumbir.

• Si respondes que sí a estas 10 de preguntas, puede ser que tu relación de pareja sobreviva en el tiempo.

TEST:

1. ¿Consideras que tu pareja es tu mejor amigo?

• Tu pareja puede ser tu mejor amigo, pero nunca debe ser tu única amistad

2. ¿Crees que eres sexualmente compatible con tu pareja?

• El buen sexo no es suficiente para construir una buena relación, pero el mal sexo sí rompe (o nunca deja que se “pegue” bien) una pareja. Y es que el buen sexo, vincula…

3. ¿Tú y tu pareja son emocionalmente estables?

• La vida de pareja siempre tiene conflictos, pero las personas conflictivas (por herencia, por esencia o por maldad) no tiene las herramientas para resolverlos sino para crearlos y acrecentarlos. La gente conflictiva rara vez tiene las herramientas para llegar a acuerdos civilizados.

4. ¿Crees que su pareja te hace mejor persona?

• "Te quiero no por quién eres, sino por quien soy cuando estoy contigo" García Marquez. Las buenas relaciones aportan madurez, estabilidad, nos expanden y hacer crecer, sacando lo mejor de nosotros mismos.

5. ¿Te sientes cómodo compartiendo tus sentimientos con su pareja?

• Mostrarnos al otro es señal de intimidad y de vulnerabilidad, no tener la confianza de hacerlo con nuestra pareja por temor a que lo use en nuestra contra o simplemente por una incapacidad de abrirnos y dejar entrar al otro, hace la relación superficial, fría y acaba en la distancia.

6. ¿Aceptas a tu pareja tal y como es?

• Esto no significa tolerar abusos y maltratos, ni sobre adaptarnos a cosas que no nos hacen bien. Pero la perfección no existe, y elegir una pareja es elegir una estructura de carácter y una historia personal con sus bemoles. Amar es asumir que uno, en principio conoce al otro, y que puede lidear sanamente y negociar satisfactoriamente, con aquello que eligió…

7. ¿Pueden discutir de manera respetuosa?

• El problema no es discutir, tener conflictos y negociar, sino hacerlo bien. De hecho, hay que saber discutir, pero sin agresiones, sin amenazas y sin venganzas. La crítica a la persona, el sobajar al otro, el insultarlo, son conductas que si bien no termnan en violencia física, son violencia y sí terminan con el amor. Y como decía arriba, no solo es discutir, sino negociar y actualizar con el tiempo, los acuerdos.

8. ¿Piensas más en 'el nosotros' que en planes solo para ti mismo?

• Somos seres sociales, pero también individuales, de la capacidad de pensar en uno mismo sabiendo que marchas por la vida con alguien más, permite lograr un equilibrio entre el yo y el nosotros.

9. ¿Tienes una buena opinión de tu pareja?

• Una cosa es conocer las limitaciones y defectos de la pareja, pero otra pensar en ella en términos de “mi peor es nada”. Considerar al otro, ya sea por sus actitudes, sus sentimientos, su inteligencia, su físico, su gracia, valioso y agradable, es central para poder hacer durar, desde el cariño y la admiración, una relación. La crítica y el desprecio que dan cuenta de una permanente inconformidad por quien el otro es y lo que hace, son claros signos de decadencia amorosa.

10. ¿Compartes con tu pareja valores similares?

• Compartir valores en cuanto a cosas que, valga la redundancia, son valiosas para uno mismo – hay para quien el dinero es importante y para otros no tanto, la religión, la política, la monogamia, el valor o no del matrimonio, el deseo de tener o no tener hijos, la forma de educarlos, la importancia de la familia extendida, entre otros – es esencial para hacer más fácil la convivencia. No se trata de tener la misma escala de valores en todas las áreas de la vida, pero si congeniar suficientemente, en aquello que es irrenunciable en nuestra vida.

Si son muchos los No´s respondidos y muchas cosas están marchando mal, pregúntate: ¿valdrá la pena seguir nadando contra corriente? O soltarnos y que cada uno siga su camino…