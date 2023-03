Back burners: ¿Qué son las relaciones de “segundo plano”?

En entrevista con Martha Debayle en W, Mario Guerra: tanatólogo, conferencista y Business Coach

Los exes no siempre mueren emocionalmente cuando acaba una relación. Algunos se mantienen por ahí o incluso puede que no sea un ex, sino alguien que orbita como un cometa alrededor de una persona para aparecerse cada cierto tiempo a mover el tapete. ¿Qué es una relación en segundo plano, es como una infidelidad y cómo puede afectar a tu relación actual?

➔ ¿Qué es una relación de segundo plano o Back-burner?

Es una relación que se tiene con una persona con la que uno no está actualmente comprometido, y con quien uno mantiene algún grado de comunicación para mantener o establecer la posibilidad de una futura relación romántica y/o sexual, incluso de manera intermitente.

Digamos que es mantener tus opciones abiertas con alguien por si acaso, hacerlo de manera esporádica y cíclica o cuando necesitas a alguien y todo lo demás falla.

Una verdadera relación de segundo plano no es solo alguien en quien piensas de vez en cuando: es alguien a quien realmente te acercas o contactas de alguna manera. Pero la idea no es sumergirse en un romance en toda regla, sino avivar una brasa, mantener un brillo tenue, porque... "Uno nunca se sabe".

➔ Pero hay varios lados de esta historia.

● Puedes ser tú quien tenga a una persona en back-burner.

○ No tienes pareja o tienes una relación estable y estás en contacto con otra persona que no la tiene y que suele estar disponible para ti.

● Puede que ambos sean el back-burner del otro.

○ Ambos tienen una relación estable, pero esporádicamente se comunican, mensajean o citan para lo que sea que decidan.

● Puedes ser tú quien sea el back-burner de otra persona.

○ La otra persona tiene una relación estable, pero tú no y sin embargo le das entrada esporádicamente a quien te busca.

● Y luego agregamos a la persona que está en una relación estable con quien tiene un back-burner por ahí.

➔ ¿Quién suele ser un back-burner?

● Puede ser una ex pareja, alguien de tu pasado que realmente nunca lo fue, pero hubo cierto coqueteo o hasta intermitencias o una especie de amigo con beneficios.

➔ ¿Qué tan común es esto?

Como podemos adivinar, debe haber una gran cifra negra alrededor de esto, porque no muchos querrían admitir que tienen a alguien por ahí en segundo plano. Pero un estudio realizado en el 2021 y publicado en la revista de Ciberpsicología, Comportamiento y Redes Sociales afirma que, de 397 personas encuestadas:

○ 93% dijeron estar en una relación formal con alguien.

○ De ellos, 62% dijeron que tenían por ahí a alguien en segundo plano.

○ De estos, la mitad dijo que su back-burner en una ex pareja.

➔ ¿Por qué pasa esto?

● Podríamos pensar que la relación primaria no está siendo satisfactoria.

○ Pero esto no necesariamente es así o al menos los estudios realizados no pueden encontrar una correlación entre la existencia de back-burners y el nivel de compromiso existente (puede haberlos y haber compromiso, como puede no haberlos y no querer quedarse en la relación primaria).

○ A pesar de esto, otro estudio establece que el 56% de personas que tenían back-burners declaró tener problemas en su relación primaria (lo que no explica que pasa con el 44% restante).

● Las relaciones secundarias se pueden considerar como el seguro de la relación de alguien.

○ Si la relación actual se rompe, se tiene acceso a otras personas que cumplen el papel de su próxima relación potencial o interés romántico temporal.

● Son un medio para evitar sentirse comprometido.

○ Mientras mantengan estas conexiones externas, en su mente no están completamente involucrados emocionalmente en su relación formal, ni con la del back-burner.

● Es más fácil establecer una relación en segundo plano porque al back-burner ya no hay que invertir tiempo en conocerle o en actos románticos iniciales.

● Es más fácil hacerlo ahora con las formas de comunicarse actuales.

○ Lo que antes requería una llamada telefónica furtiva o ponerse al día cara a cara, ahora se puede hacer con solo deslizar o hacer clic en un dispositivo digital.

● Algunos de los que lo hacen declaran que es reconfortante estar con una antigua pareja.

○ Probablemente porque con ella no tienen los conflictos cotidianos que con la pareja estable actual o simplemente se sienten más libres de expresarse o escuchados sin juicios o críticas; comprendidos pues.

○ Por otro lado, al menos el 14 por ciento de los encuestados admite que tuvo relaciones sexuales con una expareja porque quería ver si podía reconciliarse con ella.

➔ ¿Por qué algunas de estas relaciones se mantienen durante muchos años?

● Requieren menos atención y mantenimiento diario.

● Existen sin la expectativa de que la relación debe ir a alguna parte o se desmorona.

● Hay poca presión sobre ambas partes.

➔ ¿Cómo afecta?

Mantener una relación secundaria con un ex, cuando se usa como un medio para evitar un nivel más profundo de compromiso emocional, puede tener un impacto negativo en la relación principal.

Esto principalmente a través de la ruptura de la confianza si algo se descubre o mediante lo que podríamos llamar una “fuga de intimidad”, que es compartir con un tercero aspectos de tu vida interior, dejando a tu pareja formal fuera de esa conversación o incluso del conocimiento del problema.

● Las relaciones secundarias no son relaciones íntimas activas y continuas.

○ Se forman sobre la base de una esperanza y una necesidad insatisfecha.

● No lo ves como un problema, cuando al menos sí puede llegar a serlo.

○ Las relaciones secundarias a menudo se mantienen en secreto y con frecuencia se minimizan y se describen como una relación benigna e insignificante.

○ Incluso hay quien afirma que no clasifican como engaño por lo esporádicos que son los encuentros.

➔ ¿Qué podemos hacer?

○ Eso depende mucho del rol que juegues en este sistema, si eres quien tiene un back-burner por ahí:

Al final sí estás engañando y arriesgando tu relación principal si la tienes. ¿Qué necesidad estás cubriendo que vale la pena ese riesgo?. Si no tienes pareja formal, ¿no crees que estás haciendo perder el tiempo a la otra persona al estar sin estar realmente? No se trata de decir que es bueno o malo, solo es tener claro lo que se está haciendo y por qué o para qué.

○ Si eres el back-burner de alguien.

Igual que en el caso anterior; si lo haces en conciencia de lo que haces y estás de acuerdo con eso, bien. Pero si lo haces con la esperanza de que algún día seas la relación principal o única, esa es una apuesta arriesgada. Convendría que abrieras tus expectativas para ver que sucede.

○ Si estás en una relación en donde sospechas que hay un back-burner:

Habla con tu pareja, pero no desde una postura de acusación, lo que le llevará a defenderse, sino desde la curiosidad genuina de saber qué puede estar pasando. Finalmente si las cosas no están bien entre Ustedes, seguramente esa sospecha no es la única señal que debería preocuparte.