Relevo en el INE podría definirse por sorteo en la Corte: Hugo Concha

La integración del Comité del INE "fue previsible, no nos acaba de gustar que en Morena echaron ferrocarril y sacaron los tres nombramientos sin llegar a un acuerdo con las demás fuerzas políticas, lo cual no habla de la mejor integración, aunque están cumpliendo con las reglas, vamos a ver cómo logra el Comité generar su propia dinámica de trabajo", señaló el investigador de la UNAM, Hugo Concha.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, recordó la importancia del INE como organizador de las elecciones en todo el país, y que los consejeros electorales deben en cada elección tomar decisiones sobre acuerdos y cumplir con todas sus funciones, por lo que "es necesario que sean funcionarios a prueba, que conocen las leyes electorales y que estén comprometidos con la imparcialidad".

Criticó que "el acuerdo que se aprobó por la Cámara de Diputados se mete hasta la cocina, dando reglas y criterios de cómo debe trabajar el Comité", por lo que reconoció que si las listas para los relevos en el INE no se integran bajo amplia discusión y acuerdo entre miembros del comité, "lo más seguro es que todo va a acabar siendo un sorteo en la Suprema Corte de Justicia", "no sería la mejor circunstancia de elección de estos funcionarios tan importantes en la elección del año entrante".

Para cada vacante que hay en el INE el comité debe elegir quintetas que serán presentadas a la Cámara de diputados y de ahí con dos terceras partes elegir quién va a ocupar cada sitio, que de no resolverse llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde serían electos por sorteo. "Si las quintetas están bien integradas el sorteo puede ser una buena decisión".

Sobre el amparo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel en el que la jueza federal Sandra Zúñiga ordenó a la UNAM dejar de informar sobre el caso para no violar su derecho a presunción de inocencia, señaló, "la ministra sigue haciendo de las suyas de manera intensa".

Pese a que la UNAM, le estaba tratando de crear todo un procedimiento sin afectar sus derechos, "me parece terrible, algo de la década de los 70 callar a la Universidad".

La suspensión provisional debe ser resuelta el día 22, "esperemos que la UNAM y su jurídico reaccionen rápido". "La noticia no habla bien de la ministra, no quiere que se diga nada mal en contra de ella, más bien que se defienda bien y demuestre las prueba que tiene si efectivamente es inocente, y si no lo es, que asuma su responsabilidad". "Ojalá acabe de una forma bien canalizada y siente precedente".