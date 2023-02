Definen Comité Técnico que evaluará aspirantes a consejeros del INE

La tarde de este jueves la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación que faltaban para concretar los 7 miembros de este órgano que valorará los perfiles de los aspirantes a ocupar las 4 vacantes que a partir del 3 de abril dejan el presidente del INE, Lorenzo Córdova y tres consejos electorales más.

Ya estaban listos 4 de ellos, los dos que propuso el INAI: la politóloga Maite Azuela y el doctor en Derecho Sergio López Ayllón. Dos más que aportó la CNDH, la investigadora y académica, Araceli Mondragón y el doctor en Ciencias Políticas, Ernesto Insunza.

Pero este jueves con los votos mayoritario de Morena, el PT y el Partido Verde fueron nombrados el columnista del diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa; el ex representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper y la exfuncionaria del gobierno capitalino y de la Secretaría de Seguridad Federal, Evangelina Hernández Duarte.

En esta designación, no hubo consenso entre la oposición y el bloque oficialista en los nombramientos de estos profesionales que van a evaluar a los aspirantes a consejeros porque cinco de ellos, los dos propuestos por la CNDH y los tres que aprobó la Jucopo, son vinculados a Morena y la 4T.

De hecho, los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD votaron en abstención y sólo el coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez votó en contra, y así lo explicó.

“Hemos decidido votar en contra de la terna que presenta Morena , una razón muy clara es que uno de los integrantes de esta terna tiene antecedentes recientes justo en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas como militante y representante ante los órganos electorales por parte de Morena, el señor García Repper”.

De hecho, el propio Andrés Norberto García Repper, tuvo un lapsus y dijo que los nombramientos estaban “arreglados”, inmediatamente corrigió y aclaró que había reglas y por lo tanto estaban reglados.

“Estamos llamados por la Constitución, no es un acuerdo político coyuntural este Comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución. Y este procedimiento está arreglado, no, perdón, reglado no arreglado. Nuestra vocación debe ser democrática, estoy seguro que no vamos a estar de acuerdo con muchas opiniones, pero nos unes el principio de sacar adelante este proceso”.

No obstante, los 7 integrantes del Comité Técnico de Evaluación, rindieron protesta y se comprometieron a trabajar de manera profesional, transparente y apegada a la ley.

Y quien salió en defensa de los nombramientos que hizo el bloque oficialista, fue el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, quien rechazó que se busque descuartizar al INE.

“No aceptamos que algunos opositores nuestros digan que queremos descuartizar al INE, todo lo contrario. Si alguien está interesado en tener un órgano imparcial y objetivo es nuestro partido, nuestro movimiento”.

Una vez integrado el Comité Técnico de Evaluación, la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a consejeros electorales y el nuevo presidente del INE y a partir de este viernes empezarán a inscribirse.

Estos miembros del Comité se encargarán de revisar su documentación y que cumplan los requisitos, de aplicar los exámenes de conocimientos, depurar las listas y seleccionar a los 20 aspirantes mejor evaluados, que serán agrupados en 4 quintetas.

De esos grupos de 5 personas, los diputados en Pleno elegirán por mayoría calificada a los 4 nuevos consejeros del INE a más tardar el 31 de marzo, y en caso de no lograrse la votación requerida, serán los ministros de la Corte los que seleccionarán a dichos funcionarios electorales por medio de insaculación, es decir, al azar.