Concluye UIF Investigación a hermano del Presidente López Obrador

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que ya concluyó la investigación financiera en el caso de Pío López, (hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador) y David León.



La UIF precisó que este lunes 9 de noviembre entregará al Instituto Nacional Electoral toda la información sobre dicha investigación ya que es este Instituto quien debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente.



Con esta investigación se cumple la instrucción del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de investigar todos lo casos sin ningún sesgo de cualquier tipo.



La UIF reitera que su función es investigar y aportar la información a las instancias correspondientes para que en el marco de sus competencias cada una determine si hay o no responsabilidades.



La investigación derivó de la difusión de videos en los que se observa a Pío López, hermano del presidente, recibiendo dinero por parte de David León ex coordinador nacional de Protección Civil, para supuestamente financiar la campaña electoral de 2018.