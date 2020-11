Que se aplique la ley a mi hermano Pío, expresa AMLO

Luego de que su hermano Pío López Obrador pidió al Tribunal Electoral (TEPJF) detener la investigación que INE realiza en su contra de haber recibido dinero para campañas políticas, porque supuestamente el posible delito ya fue prescrito, El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que esta es una decisión exclusiva de ese tribunal.

Por lo que pidió que en este como en otros casos se aplique la ley , sin importar que se trate de su hermano, sostuvo que en su gobierno no hay nepotismo, aseguró que no llamará a ningún juez para hacerle recomendaciones, pues dijo que debe quedar claro que en su gobierno no se protege a corruptos aunque se trate de algún familiar.

" Que se aplique la ley como a cualquier cuidado, aunque se trate de mi hermano y que sean los MPs y los jueces los que decidan . No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política, No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera , aunque se trate de mi familia".

Cabe recordar que el hermano del presidente fue exhibido en un video en que habría recibido 2.4 millones de pesos de manos del ex Coordinador de Protección Civil, David León, para apoyar a candidatos de Morena.

Y hablando de familiares,López Obrador negó que haya existido influyentismo, imposiciones o presiones para que su esposa, Beatriz Gutiérrez, obtuviera el nivel uno como investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores.

"Hace como dos años para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y la calificaron como candidata a investigadora, luego viene la promoción ahora creo que a 10 mil nuevos investigadores, ella presentó también su examen y ya le dan la categoría de investigadora nivel uno pero se sometió a todos los procedimientos".

No obstante, López Obrador dijo que "los que no nos quieren" siguen manifestando críticas, por lo que insistió que Beatriz Gutiérrez no tuvo ningún apoyo de su gobierno para alcanzar esta categoría como investigadora.