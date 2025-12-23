“No quiere rendir cuentas”: Vania Pérez, titular del SNA arremete contra David Colmenares y la ASF

La titular del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, informó que presentó una denuncia contra David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En entrevista con Isaac Moran y Luis Ávila la titular del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, informó que presentó una denuncia contra David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posible abuso de funciones porque no quiere rendir cuentas posiblemente por cubrir a personas en el poder.

¿Por qué acusan omisiones en el Sistema Nacional de Fiscalización?

Pérez señaló que desde el 2019 no se reúne el Sistema Nacional de Fiscalización el cual debería elaborar políticas, mecanismos de coordinación con el propio Sistema Nacional Anticorrupción, emitir denuncias, revisar información de fiscalización de los recursos públicos, pero no quieren rendir cuentas.

“Porque un servidor público, dice el artículo 57 de la ley general puede incurrir en abuso de funciones cuando se valga de su función para realizar o inducir actos, omisiones o algo en contra de lo que está dispuesto en la ley”.

La titular del SNA comentó que Colmenares está utilizando su puesto para no solamente omitir su trabajo en materia de fiscalización de los recursos públicos sino eventualmente para no asistir a las reuniones, no atender sus obligaciones que vienen en la Constitución, en la ley general del sistema, en la ley de fiscalización de nuestro país y no dar materia al Sistema Nacional Anticorrupción.

“Hay varias omisiones, entre ellas la información que debería de dar al Sistema Nacional de Fiscalización a la Plataforma Digital Nacional, que después de ocho años no opera, entre esas cosas, porque la auditoría no ha dado su información”.

¿Qué sigue tras la denuncia presentada por el SNA?

Pérez envió la denuncia a Ricardo Palma Rojas y espera en los próximos días tener respuesta para que haga lo contundente y recordó que no es la primera vez que manda un escrito a la Unidad de Evaluación y Control en México (UEC), órgano de la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados por falta de revisión, de las observaciones que estaban en la cuenta pública y de varias anomalías que también denunciaron varias organizaciones de la sociedad civil.

Dio a conocer que trabajan en una reforma del Sistema Nacional Anticorrupción para presentarla en la Cámara de Diputados por posibles faltas administrativas o de omisiones por parte de los otros dos consejeros del Comité de Participación Ciudadana lo cual se espera se solucione porque el SNA podría quedar inoperable lo cual es muy preocupante.

