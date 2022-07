Hígado Graso, ¿Cuáles son los malos hábitos que lo provocan?

Sanjiv Chopra, profesor de Medicina y decano en la Escuela de Medicina de Harvard, trabaja en el Departamento de Hepatología en el centro médico Beth Israel Deaconess en Boston, Premio “Educador Distinguido'' en 2009 por la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, en 2012, recibió la Medalla de Honor de Ellis Island, autor de “Coffee the Magical Elixir: Facts That Will Astound and Perk”, “The big 5”, “Brotherhood”, entre otros libros.

Website: www.sanjivchopra.com // TW: @sanjiv_chopra // FB: @DrSanjivChopra

● México es uno de los países cuya población reúne varios factores de riesgo para Higado Graso No Alcohólico, y su prevalencia podría superar el 50% de acuerdo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana de Hepatología.

● El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo, entre sus funciones están: la producción de hormonas y proteínas y controlar los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo.

● La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés) es la causa más común de enfermedad hepática en todo el mundo.

● Afecta aproximadamente al 20% de la población en el mundo.

● Se caracteriza por la gran acumulación de grasa en las células de este órgano.

● Una de las principales funciones del hígado es la de regular los niveles de glucosa y amoníaco en la sangre. Cuando ambas sustancias se acumulan en grandes cantidades en el torrente sanguíneo, aparece la encefalopatía hepática.

● El hígado es uno de los órganos más importantes, y también uno de los más grandes. Pesa alrededor de 1.5 kilos y es de color rojo oscuro.

● El hígado es conocido por su gran capacidad de regeneración, por esto es posible donar una parte de este órgano y recuperarla con el paso del tiempo.

● El 5% del hígado se compone de grasa. Cuando este porcentaje es más elevado, se da lo que se conoce como hígado graso.

● Cuando el hígado se encuentra al máximo de su capacidad, contiene alrededor del 10% de la sangre de todo el cuerpo. En apenas 60 segundos circulan 1,5 litros de sangre por el órgano.

● El hígado produce bilis, una sustancia que aporta la tonalidad marrón característica de las heces.

Cuando estas cambian de color, casi con total seguridad se debe a una enfermedad hepática, que afecta al cerebro.

¿Qué es el hígado graso no alcohólico?

Es la acumulación de grasa en el hígado que NO es causada por consumir demasiado alcohol. Está usualmente, pero no siempre, relacionada con el sobrepeso.

En muchas personas, no causa síntomas o problemas. Una forma más grave de la enfermedad se conoce como esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). La EHNA puede causar cirrosis e insuficiencia hepática.

También puede causar cáncer de hígado.

Causas

● Tener sobrepeso o estar obeso.

● Prediabetes (resistencia a la insulina).

● Diabetes tipo 2.

● Colesterol alto.

● Triglicéridos altos.

● Presión arterial alta

Otros factores de riesgo pueden incluir:

● Una pérdida rápida de peso y una mala dieta

● Cirugía de derivación gástrica

● Enfermedad intestinal

● Ciertos medicamentos como los bloqueadores de los canales de calcio y algunos medicamentos

para tratar el cáncer.

¿Cómo se diagnostica?

A menudo se detecta durante las pruebas de sangre de rutina que se utilizan para ver cómo está

funcionando el hígado. Es posible que le realicen las siguientes pruebas para medir su función hepática:

 Conteo sanguíneo completo

 Tiempo de protrombina (prothrombin time)

 Nivel de albúmina en la sangre (Albumin level in the blood)

 Transaminasas séricas (Serum transaminases)

 Ultrasonido para confirmar un diagnóstico

 Resonancia magnética y tomografía computarizada

 Biopsia de hígado para confirmar un diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica (su forma más

grave)

Tratamiento

 Llevar una dieta saludable con un bajo contenido de sal

 Perder peso si presenta sobrepeso

 No beber alcohol

 Mantenerse activo físicamente

 Manejar afecciones médicas como la diabetes o la hipertensión arterial

 Recibir vacunas contra enfermedades como la hepatitis A y la hepatitis B

 Reducir sus niveles de colesterol y triglicéridos

Sobre su libro “Coffee The Magical Elixir”

● Cada día se consumen 2.25 millones de tazas de café en todo el mundo.

● El café tiene múltiples beneficios para la salud, la gran mayoría son desconocidos para el público en general e incluso para los médicos.

● Ha habido una gran cantidad de investigaciones publicadas en revistas científicas que confirman los beneficios para la salud del café. El beneficio depende de la dosis.

● Los bebedores de café tienen un menor riesgo de siete cánceres comunes, cirrosis hepática, diabetes tipo 2, enfermedad de Parkinson y muchas otras dolencias comunes.

● Sorprendentemente, los bebedores de café, tanto mujeres como hombres, tienen una mortalidad total y por causas específicas más baja.

● Los telómeros son tapas al final de nuestros cromosomas que protegen a los cromosomas para que no se peguen entre sí y se deshilachen. Acortar la longitud de los telómeros implica un

envejecimiento celular acelerado y se observa en madres de niños con discapacidades crónicas y cuidadores de personas con demencia tipo Alzheimer.

● Se observa una longitud de telómero más larga en personas que hacen ejercicio, meditan, siguen la dieta mediterránea y las que beben café.

● El aumento de la ingesta de cafeína está relacionado con telómeros más cortos, mientras que el aumento de la ingesta de café está relacionado con telómeros más largos. El café tiene miles de componentes y no es la cafeína la que confiere los beneficios para la salud.