¿Qué es la urticaria y cuándo es peligrosa? El ABC con el Dr. Carlos León

La urticaria se manifiesta a través de ronchas (técnicamente llamadas habones) que tienen características muy específicas / Getty I

Si alguna vez te han salido ronchas de la nada, has sentido que el cuerpo te arde o te has despertado con un labio “de boxeador”, esta información es para ti. En W Radio, Martha Debayle platicó con el Dr. Carlos León, inmunólogo y director del Centro de Asma y Alergia de México, para desmenuzar qué es realmente la urticaria y cuándo dejar de minimizarla.

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¿Qué es exactamente la urticaria?

No es solo “un sarpullido”. El Dr. León la define como una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Se manifiesta a través de ronchas (técnicamente llamadas habones) que tienen características muy específicas:

Aspecto: Parecen “tortas” con bordes elevados.

Sensación: Están rojas y calientes al tacto.

Comportamiento: Son migratorias. Aparecen en minutos u horas en brazos, tronco o abdomen, desaparecen y brotan en otro lado.

Dato clave: No dejan cicatriz, pero la comezón es el primer síntoma y suele ser generalizada.

¿Urticaria o piquete de insecto? El Dr. León es claro: el piquete es una lesión muy localizada y tú sabes perfectamente dónde te picó. La urticaria brota en varias partes del cuerpo al mismo tiempo.

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¿Por qué aparecen estas ronchas?

La culpa es de unas células llamadas mastocitos. Cuando estos se activan, liberan histamina, la sustancia química responsable de:

La inflamación. El color rojo. La comezón incontrolable.

¿Cuándo se complica? El peligro del Angioedema

La urticaria puede venir acompañada de algo más profundo: el angioedema. Esta es la hinchazón de las capas profundas de la piel y se nota principalmente en:

Párpados.

Labios.

Cara en general.

¿Cuándo correr al doctor? Si además de las ronchas sientes que se te cierra la garganta, tienes dificultad para respirar o se te hincha la lengua, no esperes: es una reacción que requiere atención médica inmediata.

3 reglas de oro del Dr. Carlos León

No te talles: La fricción puede activar más a los mastocitos.

Vigila el tiempo: Si las ronchas aparecen y desaparecen por más de 6 semanas, es una urticaria crónica.

Consulta al experto: El alergólogo es el único que puede determinar si el origen es por estrés, alimentos, medicamentos o un tema autoinmune.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.