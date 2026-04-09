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Sandra Cuevas: la exalcaldesa de Cuauhtémoc pone a la venta réplica del Caballito de Reforma en 6 millones de pesos

La pieza forma parte del catálogo de la galería que Cuevas abrió en la Ciudad de México

La exalcaldesa Sandra Cuevas puso a la venta una réplica del Caballito en más de 6 millones de pesos. X

La exalcaldesa Sandra Cuevas puso a la venta una réplica del Caballito en más de 6 millones de pesos. X

Francisco Miranda

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras anunciar la venta de una réplica del emblemático “Caballito” de Paseo de la Reforma con un precio que ha sorprendido a muchos.

Se trata de una pieza inspirada en la escultura original del artista Enrique Carbajal, mejor conocido como “Sebastián”, que se encuentra en la Ciudad de México desde 1992 y es uno de los símbolos más reconocidos de la capital.

Sandra Cuevas vende réplica del Caballito en millones

La réplica, exhibida en la galería de arte de la propia Cuevas, tiene un valor de 350 mil dólares, es decir, más de 6 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con publicaciones y promoción realizada por la exfuncionaria en redes sociales.

Este alto costo generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto el precio como el origen de la obra. Algunos incluso lanzaron críticas directas, calificando la venta como excesiva o fuera de mercado.

Polémica por venta millonaria del Caballito: Sandra Cuevas responde críticas

La pieza forma parte del catálogo de la galería que Cuevas abrió en la Ciudad de México, donde se comercializan diversas obras de arte contemporáneo, esculturas y pinturas de artistas nacionales e internacionales.

“El Caballito” original, ubicado sobre Paseo de la Reforma, no solo es una obra artística, sino también una estructura funcional que ayuda a ventilar el drenaje profundo de la zona, lo que le da un valor urbano adicional.

Más allá del debate en redes, este movimiento refleja una nueva etapa en la trayectoria de Sandra Cuevas, quien ha apostado por proyectos empresariales y culturales tras su paso por la política.

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