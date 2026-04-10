¿Tu pareja es tu hijo? Señales de que estás “criando” a tu amor en lugar de amarlo

MX- La verdadera madurez emocional no se trata de ser perfecto, sino de dos pilares fundamentales / GETTY

¿Alguna vez tu pareja te ha soltado el famoso “ya pareces mi mamá” o “ya vas a empezar como mi papá”? Seguramente tu primera reacción fue la ofensa o el reclamo, pero hoy te invitamos a hacer una pausa necesaria: ¿Y si tiene razón?

Mario Guerra, nuestro “rockstar del amor”, psicoterapeuta y tanatólogo, visitó la cabina de W Radio con Martha Debayle para ponernos el espejo enfrente y cuestionar si, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en el padre o madre regañón de la persona que elegimos como compañero de vida.

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El peligro de la sobreprotección: El caso de los hombres diabéticos

Aunque parezca que “cuidar” al otro es un acto de amor puro, la delgada línea entre el apoyo y el control puede ser peligrosa. Mario Guerra cita un estudio revelador sobre hombres diabéticos:

Aquellos que tienen una esposa que está constantemente detrás de ellos (diciéndoles qué comer, recordándoles la medicina y vigilando cada paso) presentan un mejor control de su enfermedad comparado con quienes no tienen a nadie que los supervise. Sin embargo, esto tiene un costo emocional alto. Si bien hay un beneficio en la salud física inmediata, a largo plazo la dinámica se vuelve asimétrica: uno se vuelve el “adulto responsable” y el otro se infantiliza, lo que termina por matar la pasión y la complicidad de pareja.

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La madurez emocional: El primer paso para el cambio

La verdadera madurez emocional no se trata de ser perfecto, sino de dos pilares fundamentales:

Aceptar y reconocer que cada persona tiene sus propias maneras y ritmos. Hacerse cargo y responder por las propias acciones sin esperar que el otro nos “resuelva” la vida.

TEST: ¿Estás criando a tu pareja?

Responde con Sí, No o A veces a las siguientes situaciones para descubrir si tu relación ha caído en una dinámica de “padre/madre e hijo”:

¿Sientes que si tú no das el primer paso, tu pareja simplemente no hace nada? ¿Regañas o corriges constantemente a tu pareja cuando no hace las cosas exactamente como “debe” hacerlas? ¿Evitas ciertos temas de conversación para no generar “dramas”? ¿Esperas que tu pareja adivine lo que necesitas sin que tengas que pedírselo? ¿Haces comentarios sarcásticos y luego los justificas diciendo que es “solo humor”? Cuando pides ayuda, ¿sientes que en realidad estás reclamando? ¿Te sientes como el único adulto responsable dentro de la relación? ¿Tu pareja actúa como si necesitara tu permiso para tomar decisiones o hacer cosas? ¿Hablas con rodeos por miedo a que el otro se enoje o se vaya? ¿Tienes la sensación de que estás criando a tu pareja en lugar de amarla? ¿Hablas de tu pareja (con amigos o familia) como si fuera alguien torpe e incapaz?

Resultados

Si la mayoría de tus respuestas fueron “Sí” o “A veces”, es momento de replantear tu dinámica. Amar no es controlar ni educar al otro; amar es acompañar desde la libertad y la autonomía. ¡Deja de ser el padre o madre de tu pareja y recuperen el equilibrio de su relación!

"Martha Debayle en W" del martes 07 de abril Mostrar Opciones Play/Pause 02:07:34 Cerrar Descargar

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