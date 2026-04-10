¿Te obsesiona la báscula? Estos son los peores momentos para pesarte y cómo dejas de sabotear tu pérdida de peso

MX- El 68% de la gente se pone de malas por subir solo 100 gramos. ¿Te pasa? / Getty Images

¿Eres de los que se sube a la báscula a diario y siente que su humor depende del número que aparece? No estás solo. Un estudio de la Universidad de Greifswald reveló que el 68% de las personas experimentan un estado de ánimo negativo al ver un aumento, aunque sea de apenas 100 gramos.

En entrevista con Martha Debayle en W Radio, Isabel Gutiérrez Iriarte, Health Coach y experta en Salud Funcional, advierte que la báscula puede convertirse en tu peor enemiga si no entiendes cómo funciona tu cuerpo. El peso es dinámico y fluctuante; no es una cifra estática, sino el resultado de una “máquina” compleja que necesita tiempo para procesar cambios.

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Los peores momentos para subirte a la báscula

Si buscas una medición real, evita pesarte en estas circunstancias, ya que solo conseguirás desmotivarte:

Después de un viaje: El cansancio, el cambio de presión en aviones y la retención de líquidos hacen que el peso sea irreal.

Por la noche: Al final del día has acumulado líquidos y alimentos; pesarse antes de dormir es la forma más rápida de entrar en pánico innecesario.

Tras consumir comida procesada: El exceso de sodio y conservadores inflama el cuerpo. Verás un aumento que es mayormente inflamación, no grasa.

Días de menstruación: Los cambios hormonales provocan una retención de líquidos natural. No es el momento de juzgar tu progreso.

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¿Peso o composición corporal?

Isabel Gutiérrez destaca que no todas las mediciones son iguales. Para dejar de sabotearte, es vital entender qué estás pesando:

Báscula Convencional: Solo te da un número total. No distingue entre músculo, grasa o agua. Báscula InBody: Es una herramienta de composición corporal. Esta medición es mucho más precisa porque te dice cuánta grasa tienes realmente y cuánto pesa tu masa muscular, lo cual es el verdadero indicador de salud.

El consejo de la experta: El cuerpo necesita tiempo para “deshincharse” y estabilizarse. Deja de usar la báscula como un juez de tu valor personal y empieza a verla como una herramienta de contexto que debe usarse en las condiciones adecuadas.

"Martha Debayle en W" del jueves 09 de abril Mostrar Opciones Play/Pause 02:07:51 Cerrar Descargar

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