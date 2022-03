¿Qué hacer si alguien tiene un paro cardíaco?

Dr Manlio Fabio Márquez, Cardiólogo, especialista en arritmias, marcapasos y síncope.

Felipe Hernández, Director General de Grupo Salvando Vidas. Lic. en Enfermería y Obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977.

La American Heart Association (AHA) reporta que entre el 75 y 80% de los paros cardiacos súbitos pasan en la casa y son FATALES si no hay alguien que haga maniobras de RCP y no haya acceso rápido a un DEA.

Cada 90 segundos una persona sufre un paro cardíaco (AHA).

En el 2020 hubo más de medio millón de personas que sufrieron un paro cariaco (AHA).

Los niños y jóvenes pueden presentarlo.

Historia del aeropuerto

Hace unos días en el aeropuerto de la CDMX, una mujer de 53 años tuvo un paro cardiorrespiratorio, afortunadamente hubo un equipo médico cerca para que pudiera hacerle todo el protocolo de Reanimación cardiopulmonar, le dieron compresiones y usaron el DEA, en otra circunstancia una persona muere.

¿Qué onda con el paro cardíaco repentino?

Es la pérdida ABRUPTA de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento.

Normalmente es por un problema con el sistema eléctrico del corazón, que interrumpe la acción de bombeo del corazón y detiene el flujo sanguíneo al cuerpo.

Cuando esto sucede, tu cerebro y otros órganos vitales no reciben la sangre y el oxígeno que necesitan, e incluso puedes morir si no recibes tratamiento EN MINUTOS.

La resucitación cardiopulmonar (RCP) después de un paro cardíaco puede mantener el flujo de sangre hacia el corazón y el cerebro durante un tiempo. Pero, solo la desfibrilación puede restaurar el ritmo normal del corazón.

OJO: El paro cardíaco repentino es diferente de un ataque cardíaco, que pasa cuando se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del corazón.

Sin embargo, un ataque cardíaco a veces desencadena una alteración eléctrica que lleva a un paro cardíaco repentino.

¿Qué se siente?

Los síntomas del paro cardíaco repentino son inmediatos y drásticos, entre ellos:

Colapso súbito.

Falta de pulso.

Falta de respiración.

Pérdida del conocimiento.

A veces, otros signos y síntomas preceden al paro cardíaco, pero generalmente ocurre sin nuevo aviso.

Molestia en el pecho.

Falta de aire.

Debilidad.

Corazón que late rápido, está agitado o palpita fuertemente (palpitaciones).

¿Quiénes están más en riesgo?

Si hay enfermedad cardíaca isquémica, que es cuando se acumula placa en las arterias, restringiendo o bloqueando el flujo de sangre.

niveles anormales de potasio o magnesio.

pérdida severa de sangre o falta de oxígeno.

ejercicio intenso, que puede desencadenar un paro cardíaco en las personas con afecciones cardíacas existentes

problemas estructurales, como agrandamiento del corazón.

afecciones cardíacas hereditarias, como síndrome del QT largo.

uso de drogas estimulantes, como anfetaminas.

¿Se puede sobrevivir?

Se puede sobrevivir con una atención médica adecuada y rápida.

La reanimación cardiopulmonar (RCP), usar un desfibrilador, o incluso solo dar compresiones rápidas en el pecho, pueden aumentar las probabilidades de sobrevivir hasta que llegue el personal de urgencia.

4 mitos sobre la muerte súbita

La muerte súbita es muy poco común. FALSO: en EUA es igual de común que el cáncer.

La muerte súbita no afecta a los que hacen ejercicio. FALSO: también los atletas sufren MS.

La muerte súbita solo afecta a gente de edad avanzada, de la tercera edad. FALSO: hay MS desde la cuna.

La muerte súbita no puede ser prevenida. FALSO: se puede prevenir con RCP y un DEA.

La muerte súbita siempre es igual a un infarto. FALSO: aunque el infarto es la causa más común, también hay muerte súbita por muchas otras enfermedades.

No se puede saber si un enfermo del corazón puede presentar muerte súbita: FALSO, existen marcadores de riesgo alto de muerte súbita en enfermos con cardiopatía, sobre todo aquellos con insuficiencia cardiaca.

URGEN MÁS ZONAS CARDIOSEGURAS Y DEAS EN MÉXICO

El 21 de Septiembre del año pasado se aprobó en el Senado de la República la modificación a la ley General de Salud y se promueve que sea OBLIGATORIO que las instituciones públicas y privadas tengan un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) y contar con la capacitación necesaria para su uso.

¿Qué es un desfibrilador?

Sirve para identificar el ritmo cardíaco y puede estimularlo si es necesario, pero además hace una descarga eléctrica y revierte una arritmia maligna en caso de ser necesario.

Se usan para revivir a alguien de un paro cardíaco repentino.

Pero, OJO, la atención oportuna extra hospitalaria es CRUCIAL para una mayor probabilidad de sobrevivencia.

Son VITALES estos desfibriladores que se tendrán que instalar en plazas públicas, parques, centros educativos, plazas comerciales y en todos aquellos espacios de alta concurrencia ciudadana.

FACT: Cada minuto que se tarda en llegar un DEA ante una parada cardíaca súbita se disminuye el 10% de posibilidades de Salvar la vida.

Cuándo practicar una RCP básica

Sólo se recomienda que realices la RCP básica si se cumplen las tres condiciones siguientes.

La respiración se ha detenido por completo.

Tras tomar el pulso, no hay señales de circulación y no responde a estímulos físicos.

Eres la persona más capacitada para realizar la reanimación cardiopulmonar en ese momento.

Qué no hacer

No interrumpir la técnica. Lo recomendable si hay más de un reanimador es que CAMBIEN CADA DOS MINUTOS para evitar la fatiga.

Nunca abandonar a la víctima.

Es posible que la víctima haya vomitado, o se observe poca higiene bucal. En estos casos se continúa únicamente con las compresiones torácicas.

Si al realizar el boca a boca no entra todo el aire (puede ser que los labios no estén completamente sellados), no volver a hacerlo, seguir con el ritmo 30 compresiones – 2 ventilaciones.