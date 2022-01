Contagio COVID en niños nos está preocupando: Dra. Karen Rosales

A pesar de que tenemos más de un año en pandemia los niños habían sido respetados o tenido infecciones asintomáticas en esta ola tenemos una participación muy imponte que no habíamos visto antes.

Nos está preocupando lo que podría convertirse en un problema de salud, así lo afirmó la doctora Karen Rosales, pediatra neonatóloga en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Hay más contagios, muchos casos positivos en niños, cosa que no pasaba antes aun en los picos más importantes de las olas pasadas, no se trata de ser amarillista, no es una infección que pueda llegar a ser muy agresiva, pero el riesgo no es el mismo que un resfriado común, detalló la especialista.

La mayoría cruza con infecciones levares del sistema respiratorio como mocos, diarrea, vómito, y fiebre alta y de difícil control, señalpo por lo que recalcó "deberíamos tener a los niños vacunados nuestra población puede tener factores de riesgo cáncer, obesidad, síndrome de Dow, que los hace más vulnerables, y abuelos que cuidan de ellos. No vacunarlos nos está llevando a una fuente de contagio grande, afirmó.

Falta información, lo primero es "si salgo positivo lo seguro es que mi hijo salga positivo, muy probablemente ellos no tengan síntomas, por estar vacunados, pero el niño sí tendrá síntomas", por lo que señaló que fiebre en los menores es más fácil que sea COVID a que sea un catarro común, "como médicos tenemos que estar pendientes" dijo por lo que pidió a los padres llamar al pediatra y comentarle que tiene COVID, sino no le revisa le dará indicaciones de qué hacer, qué tipo de medicamentos y cuidados debe tener con un menor.

Resaltó que en los niños hay receptores a nivel intestinal, por lo que se quejan de dolor abdominal, diarrea y posteriormente datos respiratorios, por ello es importante consultar al pediatra.

En el caso de recién nacidos y menores de dos años la especialista señala que se debe favorecer la lactancia y vacunación de todos los que le rodean, son los padres y cuidadores los que los contagian.

Tenerlos con todas sus vacunas correspondientes para evitar comorbilidades que puedan agravar la situación de un menor de dos años.

En cualquier caso de fiebre o infección, dijo hay que descartar que sea COVID, con una visita al médico.