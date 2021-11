10 tendencias sociales que favorecen el narcisismo

Guido Lara, fundador y CEO de LEXIA Insights & Solutions. // TW: @guidolara

• Vivimos en una era narcisista donde cada vez más personas se enamoran de su imagen y se aíslan de conexiones emocionales positivas, empáticas y constructivas.

• En LEXIA han identificado las siguientes tendencias que favorecen el aumento de conductas narcisistas en nuestra sociedad.

En un mundo acelerado “Forma mata Fondo”

• “Una imagen vale más que mil palabras”: Nuestro cerebro está diseñado por la evolución para procesar automáticamente grandes cantidades de información y sugerirnos acciones, primero, para sobrevivir y después, para obtener satisfacción y recompensas.

• “Lo que se ve no se juzga”: Nuestro cerebro tiene dos sistemas para procesar información. El Sistema 1 es el que más usamos y es el que reacciona automáticamente a nuestro entorno y se deja guiar por nuestras intuiciones, emociones y percepciones (lo que se ve…). Y, el Sistema 2 es el deliberativo, el racional, implica trabajo y gasto energético – lo usamos menos (… no se juzga).

• “Cómo te ven te tratan”: Estudios internacionales coinciden en que la apariencia es importante para el éxito en la vida, esto lo afirman una abrumadora mayoría de personas cercana al 90% de los encuestados. Las mujeres responden que es “muy importante” en mayor proporción que los hombres.

La explosión de las Selfies: El show del Yo

• En 2013, SELFIE fue la palabra del año para el Diccionario Oxford… en esos años fue la novedad.

• Hoy gracias a los smartphones este hábito se ha democratizado: Cada día se toman más de 100 millones de selfies en el mundo.

• La principal característica buscada en un smartphone es la calidad de la cámara. Su función principal: ser nuestros espejos, devolvernos nuestra propia imagen.

• La paradoja: “Mi imagen es para compartirla”. De cada 10 personas 7 se han tomado una selfie y 8 de cada 10 la han compartido en sus redes sociales.

Selfies: la muerte como “efecto secundario”

• El narcisismo puede matar. Esto cada vez ha sido más frecuente derivado tanto de challenges digitales como de la obsesión por conseguir la mejor Selfie.

• De acuerdo con el estudio de la Fundación IO, desde el año 2008 la búsqueda de ‘selfies’ extremas ha matado a 379 personas en el mundo. Una de cada tres estaba de viaje. La Fundación asegura que estas fotografías se han convertido en un problema de salud pública y que el proceso es “imparable”.

• México ocupa el noveno lugar de muertes derivas por selfies extremas. Desde el año 2008 en México han muerto 10 personas por este tipo de fotografías.

El Photoshop: Irrealidad contra la “Imperfección”

• Todo empezó con el Photoshop, software creado en 1988 con el fin de poder manipular y modificar fotografías.

• “Fotoshopear” ya es un verbo como “Guglear” y lo que ha permitido es crear un mundo irreal que desea ser imitado.

• Buscar cambiar la imagen de sí mismo es muy agudo en los adolescentes, pero también alcanza a los adultos donde 1 de cada 5 también modifican sus fotos antes de compartirlas.

Narcisismo digital: Filtros de Instagram y Videollamadas

• Hoy los estándares imposibles no solo están en la imagen publicitaria de celebridades y modelos, sino en compañeros de clase, de trabajo, amigos y vecinos.

• Las personas en narcisismo digital no aceptan su propio cuerpo ni imagen.

• FILTROS: En un principio los filtros empezaron haciendo distintos juegos de luz hasta ir pasando a otros que modifican el rostro y las facciones.

• Los amantes de las selfies se toman decenas de fotos para elegir la que posteriormente subirán a las redes

• VIDEOLLAMADAS: Esta exposición permanente a nuestra propia imagen se agudiza ahora con las videollamadas durante las cuales todo el tiempo estás viendo tu cara, tus expresiones, tus movimientos, lo cual no pasa en nuestras interacciones en persona.

• Se le ha llamado Funhouse Mirror' Effect a la muy reciente sobre-proyección de la imagen personal en plataformas como Zoom, Meet o Teams.

• También se le conoce como “Zoom dysmorphia” y consiste en que las personas creen que su imagen real es la que ven reiteradamente en la pantalla, creando así mucha ansiedad, afectando la autoestima y haciendo que rechacen su propia imagen cuando no está proyectada en pantalla.

Instagram: Baja autoestima, Ansiedad y desórdenes alimenticios

• La doctora en educación, Donna Wick, fundadora de Mind-to-Mind Parenting, dice que para los adolescentes la combinación de vulnerabilidad, necesidad de validación y el deseo de compararse con sus amigos, forma lo que ella describe como una “tormenta perfecta de baja autoestima”.

• Los adolescentes que han creado personajes idealizados en Internet pueden sentirse frustrados y deprimidos por la brecha entre quienes pretenden ser en línea y quiénes son realmente.

• Lo grave y triste de todo esto es que Facebook e Instagram tienen información interna sobre esta problemática y no han hecho nada para combatirla.

Body shamming y Uglyfication

• Se le llama “Body Shaming” a una forma de bullying que consiste en agredir a las personas criticando su cuerpo, principalmente a mujeres. Se les critica en sus fotos de redes sociales si tienen grasa corporal, bigote, vello en las axilas o si muestran fotos demasiado sugestivas haciéndoles sentir mal.

• Una vertiente de esta discriminación por apariencia es el fenómeno de Uglyfication, consistente en objetivar y hacer menos a toda persona que contraste con los cánones de belleza arbitrariamente establecidos en la sociedad.

• Según un estudio de la National Eating Disorder Association (NEDA) en 2017, el 94% de las adolescentes en Estados Unidos han padecido Body Shaming.

El síndrome de Dorian Grey: Ageism y Gerascofobia

• No queremos envejecer porque la sociedad no trata bien a sus viejos. Todos somos “viejos en entrenamiento”. Solo Dorian Grey no lo hizo pero tuvo que hacer un pacto con el diablo. Y ese es el tipo de pactos que estamos haciendo en la actualidad.

• AGEISM: Aunque lo neguemos y no nos guste la idea, todos somos gente vieja en proceso de serlo.

• En el mundo anglosajón existe una palabra para describir esta discriminación por edad: Ageism. Nosotros no la tenemos en castellano.

• Un caso más que demuestra como nuestra sociedad privilegia la forma sobre el fondo: el gran problema es que no le damos valor a la edad.

• GERASCOFOBIA: Un miedo anormal y persistente a envejecer.

Marcas narcisistas vs Marcas empáticas

• Para contrarrestar a las marcas que basan su publicidad en el “Me, Me Me” … se están creando posicionamientos de marca que buscan el “We, We, We” Es decir de pasar del “Yo,Yo, Yo y Mío, Mío, Mío” tan fuerte en nuestra sociedad actual a la reacción cultural que busca una respuesta hacia el Nosotros y lo Nuestro.

• El ejemplo más notorio y ruidoso ha sido el concepto de We Work que propuso al mundo pasar del “Me” al “We”. Hay muchas tendencias que están contrarrestando la deriva hacia el individualismo y el egoísmo. Cada vez crece más el deseo de comunidad y el activismo social de la Generación Z, muy notorio a nivel mundial con el fenómeno de Greta Thundberg y su generación exigiendo acciones contra el cambio climático en el planeta, nuestra casa común.

Los políticos y las encuestas de opinión

• Estudios internacionales han demostrado que cada vez más están llegando al poder personas con un perfil narcisista muy claro, caracterizado por sentimientos de superioridad y falta de empatía. Líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Rodrigo Duterte, Valdimir Putin o Andrés Manuel López Obrador han mostrado claros rasgos de una personalidad narcisista. Y para un Narcisista nada hay más importante que las encuestas de opinión que les sirven como espejo para devolverles su imagen.

• En estas encuestas se suele preguntar “¿Qué imagen tiene usted de__? Con lo cual el líder político puede medir como va su imagen, sin embargo, esta variable poco o nada tiene que ver con la evaluación de la acción gubernamental sobre la forma en que se mejora o deteriora la calidad de vida de sus gobernados.