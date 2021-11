Top 5 superfoods para una dieta antiaging

Nathaly Marcus, nutrióloga funcional; especialista en medicina antiedad. Directora y Fundadora de Bienesta Medical Center // TW: @NathalyMarcus // TW: @Bienestamx // @Bienestamx

1. SEMILLA DE LINAZA

• La linaza es la semilla que viene de la planta conocida como “Linum usitatissimum”

• Su aceite es la fuente vegetal natural más importante del ácido graso alfa linolénico (ALA), correspondiente al tipo Omega 3 (n-3), que son considerados como esenciales para el cuerpo e indispensables para la dieta

• El aceite de linaza revierte esta deficiencia contribuyendo a mejorar la salud.

ALGUNOS DE SUS BENEFICIOS:

1. Rica en fibra insoluble: reduce el tiempo de tránsito intestinal.

2. Rica en fibra soluble: ayuda a reducir absorción de colesterol y glucosa ya que forma un gel.

3. Contiene proteína vegetal.

4. Disminuye el riesgo del endurecimiento de las arterias (arterioesclerosis).

5. Reduce los niveles de colesterol total y malo LDL.

TIPS:

1. Agrega 2 cucharadas de linaza molida a tus smoothies o jugos verde.

2. Dale un toque extra a tu plato de fruta con 2 cucharadas de linaza molida.

3. No uses la semilla entera, puede estar vieja y el germen no ha sido aún activado, de preferencia consúmela molida y empacada al vacío. Al abrir el empaque o aceite debe refrigerarse.

2. LA CHIA

• La chía, semilla nativa del sur de México y Guatemala. Se usa desde la época de los Mayas y Aztecas.

• Actualmente es de gran utilidad debido a su alto contenido de omegas, fibra, proteína y antioxidantes.

Propiedades:

• Aporta con un 30 – 33 % de ácidos grasos de los cuales el 60% es alfa linoleico.

• Tiene un 18 – 30 % de fibra.

• Aporta con 5 veces más la cantidad de calcio (Ca) que la leche (714mg)

• Aporta 14 veces más magnesio que el brócoli.

• Aporta 3 veces más antioxidantes que los arándanos.

• Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.

• Además por su contenido de fibra regula los niveles de azúcar en la sangre

• Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes lo cual ayuda a proteger a nuestro cuerpo de enfermedades y de estrés oxidativo.

TIP:

• Consume: 2- 3 cucharadas diarias de la semilla de chia al día previamente remojada en agua, leche de almendra , de coco o en agua de coco, o de limón con pepino, apio y menta fresca y agrégala a tu batido, postre o aderezo. Prepara un pudin de chia con tu fruta preferida.

3. LA MACA : el afrodisíaco de los Andes:

• La maca es de origen peruano, actúa en el hipotálamo glándula más poderosa del cerebro. Contiene 10% de proteína y 7 de los 10 amino ácidos esenciales para el organismo

• Por miles de años los Incas veneraron la maca, la planta sagrada de los Andes. Es tan nutritiva y poderosa que se usaba antes de entrar a batallas. También es conocida como el afrodisiaco natural tanto para hombres como mujeres que buscan aumentar sus poderes sexuales.

• La Maca se usa para aumentar la energía física, fertilidad, perseverancia y resistencia física.

• Promueve claridad mental, libido, vitalidad sexual y un buen balance hormonal.

• Es un excelente y poderoso adaptógeno pues ayuda a adaptarte al estrés, logrando que tu cuerpo pueda reducir tus niveles de tensión, más armonía y mucho más.

• Mejora el síndrome de fatiga crónica aumentando sus niveles de energía y bienestar.

Beneficios:

• Rica en vitamina B, C y E.

• Contiene calcio, zinc, hierro, magnesio y fósforo.

• Mejora la fertilidad ya que estimula la producción de hormonas sexuales.

• Tiene beneficios en la salud y el estado de ánimo de la mujer: Disminuye problemas menstruales y la menopausia como: calambres, dolor corporal, bochornos, ansiedad, cambios de humor

• Regula balance hormonal por su alto contenido de amino ácidos

• Mejora la libido en hombres y mujeres.

4. Spirulina y Chlorella

• Estas algas son una excelente fuente de vitaminas, minerales, como iodo que ayuda a la tiroides, antioxidantes y proteínas.

• Tienen muchísimas vitaminas A, B1, B12, C, D y E

• Estas dos maravillosas algas, son una de las mejores fuentes de proteínas que existen

• La Chlorella es gran fuente de vitaminas y minerales por lo se recomienda para mantener un sistema inmune trabajando adecuadamente.

Beneficios:

1. Disminuir la presión arterial

2. Disminuir el colesterol y los triglicéridos

3. Mejorar los síntomas de la rinitis alérgica,

4. Aumentan la atención, mejorar el humor y la disposición

5. Mejoran la memoria y ejercer un efecto neuroprotector

6. Mejoran y fortalecer el sistema inmune

7. Impiden el envejecimiento prematuro

8. Purificar el organismo

9. Mejoran los síntomas de la anemia

5. Semillas de hemp o cáñamo o Proteína de Hemp o cañamo

• La semilla entera de Hemp tiene un contenido nutricional excepcional.

• Ayuda el balance hormonal, mejorando los síntomas pré menstruales (GLA

• Su aceite es reconocido por la por tener el balance ideal de 3 a 1 de Omega 6 a Omega 3 para la salud humana.

• Tiene un espectro completo de 18 aminoácidos de cadena ramificada que proporcionan proteínas de alta calidad y contiene un alto porcentaje de minerales y enzimas indispensables para la vida humana.

• La semilla contiene aproximadamente 25% de proteína, 31% de grasa en forma de aceite nutritivo (ácidos grasos esenciales) y 34% de hidratos de carbono compuestos de fibra dietética

• Su consumo es ideal para personas con baja ingesta de ácidos grasos esenciales, es perfecto para atletas, niños, adultos mayores y personas veganas o con padecimiento de alergias.

Tip:

• Una de las formas más fáciles de consumir Hemp es tomando el aceite de forma directa o hacer un licuado con esta proteína y 1 fruta.

• También puedes rociar sus semillas sobre fruta fresca o yogurt griego o humus, ensalada, alguna vinagreta o en una papilla de quinoa o avena y disfrutar de un alimento sano, orgánico nutritivo y de fácil digestión.

• Te recomiendo consumir 1 a 2 cucharadas diario de cualquier fuente de hemp.