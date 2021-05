Gobierno de AMLO desmanteló cadena de distribución de medicamentos: Tello

Los ahorros médicos anunciados ayer desde presidencia por 11 mil millones de pesos “son por lo que no se ha comprado”, así lo señaló el médico y analista de políticas públicas, Xavier Tello y afirma que desde hace dos años el problema de abasto médico es más grande, el gobierno desmanteló el sistema de un plumazo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Tello dijo que la falta de medicamentos oncológicos en particular para menores con cáncer es un problema que no se ha resuelto, pues el sistema de abasto que había logrado buenos precios teniendo mayor parte de los productos fue desmantelado, por lo que el gobierno al verse rebasado se acercó a la UNOPS que apenas está mandando cartas de intención, no haciendo compras.

Xavier Tello recalcó que los ahorros son por lo que no se ha comprado, lo cual dijo es un sinsentido, las cosas siguen igual y ni siquiera se cuenta con materia prima, pues buena parte de ella se origina en India, país que se encuentra en crisis por la pandemia.

Señaló que aunque el año pasado hubieron problemas de abasto mundial, las líneas estuvieron trabajando y a nivel mundial el problema de abasto que existe como en México.

Por ello dijo “llegó un grupo de aficionados a comprar” pues señaló que la Oficialía Mayor no pudo hacerse cargo de las compras consolidadas y los laboratorios no puede entregar miles de dosis en poco tiempo.

Aunado al desabasto, señaló que los medicamentos de alta especialidad ya no pueden ser comprados por los institutos, ni el paciente puede comprar sus medicamentos, pues son tratamientos de alrededor de 60 mil dólares mensuales.

Actualmente dijo, el desabasto ya es visible en tratamientos comunes como los son para hipertensión o colesterol, pero lo preocupante es la falta de insumos para pacientes neurosiquiátricos. Por lo que ahora se hace medicina basada en existencias, dijo.

Los precios a los que actualmente está comprando el gobierno dijo son 40 veces superiores independientemente de la capacidad de distribución que fue borrado por decreto en tanto Birmex está entretenida distribuyendo vacunas por lo cual dijo el desabasto continuará.