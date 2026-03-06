La foto viral de “El Mencho” en un ataúd es falsa: fue creada con inteligencia artificial

En los últimos días, una imagen que muestra supuestamente a Nemesio Oseguera Cervantes dentro de un ataúd comenzó a circular con rapidez en redes sociales, acompañada de mensajes que insinuaban la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La fotografía, que provocó miles de reacciones y comentarios, terminó por convertirse en otro ejemplo de desinformación digital en torno a uno de los narcotraficantes más buscados de México.

Sin embargo, verificaciones periodísticas, como el sitio especializado Verificado, concluyeron que la imagen es falsa. Análisis realizados por especialistas y medios de comunicación confirmaron que la fotografía no corresponde a un hecho real, sino que fue creada mediante herramientas de inteligencia artificial, una práctica cada vez más común en la propagación de noticias engañosas en internet.

La imagen muestra a un hombre con traje gris, bigote recortado y una medalla de San Judas Tadeo, acostado dentro de un ataúd. El parecido con el rostro atribuido a Oseguera Cervantes provocó que muchos usuarios asumieran que se trataba del capo. No obstante, varios detalles visuales y el análisis digital revelaron inconsistencias propias de imágenes generadas por IA, lo que permitió descartar su autenticidad.

El contenido se viralizó en medio de una oleada de rumores sobre el paradero y estado de salud del líder criminal, lo que amplificó su impacto en plataformas como Facebook, X e Instagram. En ese contexto, especialistas en verificación digital advierten que las herramientas de inteligencia artificial están facilitando la creación de imágenes hiperrealistas capaces de engañar a miles de personas en cuestión de horas.

Autoridades y analistas señalan que este tipo de publicaciones suelen surgir en momentos de alta tensión informativa, particularmente cuando se trata de figuras vinculadas al narcotráfico. La figura de Oseguera Cervantes, considerado uno de los criminales más poderosos del país y objetivo prioritario de agencias de seguridad, suele ser terreno fértil para la difusión de rumores, montajes o narrativas falsas.

Expertos en desinformación recomiendan verificar siempre la procedencia de imágenes virales antes de compartirlas, revisar si han sido confirmadas por medios confiables y desconfiar de publicaciones que carecen de fuentes verificables.