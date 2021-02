¿Cómo educarnos emocionalmente?

Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach. Creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora del libro “Elige Positivo”. Actualmente es Dir. De Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial. 20 años de experiencia en Recursos Humanos. Experta en temas de: Inteligencia emocional, Liderazgo, Establecimientos de Objetivos, Estructura de planes de desarrollo, Autoconocimiento.

rebecamc.com // formaejecutiva.com // Twitter: @McoachR // Instagram: rebecamunozcornejo

Teléfonos: CDMX – 55 5659-0011 // Mail: informes@formaejecutiva.com

“El único momento en que los seres humanos somos igual es al momento de nacer, después ya nunca más”.

Por supuesto que nuestra historia nos marca y nos da un patrón de referencia para reaccionar ante la vida, pero si nuestra formación es fuerte, profunda, con raíces, nos va a fortalecer y sobre todo a mantenernos de pie ante turbulencias.

Educación:

- Crianza, enseñanza y doctrina

- Cortesía urbanidad

Hoy solamente somos el resultado del patrón de creencias que somos y hemos aprendido. Creencias de cualquier índole, sociales, económicas, espirituales.

** La educación te vuelve alguien memorable. Forja un legado del cual te puedes sentir orgulloso. Fortalece tu imagen pública.

Una buena educación ve a futuro, tiene una vigencia de largo plazo.

Cuando estamos formando a un niño (a) y le preguntamos qué quiere hacer cuando sea grande o adulto, hay una RESPUESTA ESPERANZADORA, llena de proyectos y metas casi gloriosas.

Hoy más que nunca la invitación es a abrir nuestro panorama y habilidad para entender nuestro entorno, que al parecer se ha vuelto desafiante para cada uno de nosotros en diferentes aspectos.

Muchas de las respuestas del pasado, hoy ya no nos funcionan, una de ellas es el enfoque exacerbadamente orientado al individuo, hoy debemos abrirnos a la posibilidad e ilusión de poder compartir y sumar a nuestro entorno. Buscar el BIEN COMÚN.

Para entender esto se necesita un concepto que se llama HABILIDAD CONCEPTUAL – Capacidad de ver el todo y por partes.

Educación emocional

Nuestro modelo social ha estado enfocado mucho a sobre valorar la educación conceptual, técnica, académica, no así el tema emocional.

Hace solo unos años el enfoque a lo emocional hasta era discriminatorio tildándolo de un aspecto meramente femenino, el enfoque incluso hoy sigue estando ligado al tema transaccional, al QUÉ puedes hacer, al para qué me sirves, para que eres técnicamente bueno.

Hoy más que nunca el enfoque está al “qué haces” sino al “cómo lo haces”. Entendiendo de una manera más conceptual la gestión de una persona, es decir por supuesto es una cuestión de habilidad técnica, pero también humana y de relacionamiento.

Otro concepto de la habilidad conceptual es la capacidad de tener y/o desarrollar una visión orgánica de tu gestión, en cualquier rol de vida. Para entender este concepto imaginémonos un árbol ¿qué es más importante sus raíces o su follaje?....

5 conceptos básicos que debiéramos tomar en cuenta para educarnos emocionalmente

1. Resiliencia

2. No explosión

3. No represión

4. Objetividad

5. Apertura y tolerancia

Ejercicios para educarse en inteligencia emocional:

1. Realizar trabajos sociales o sin fin de lucro.

El poder ayudar a alguien más de manera espontánea, da una gran satisfacción y altruismo. Hay estudios hechos donde se concluye que las personas que hacen voluntariados (hacer un trabajo de manera desinteresada) viven más tiempo y es un rasgo que también está vinculado con la construcción de relaciones sociales fuertes

2. Mantener ordenada tu habitación / casa.

Que sea como un “santuario”, un lugar donde inicies tu día y lo termines con paz. Mantenerlo ordenado, bien ventilado, con aroma agradable. Con una iluminación óptima para las actividades que realices en él, pero una iluminación suave y acogedora para terminar tu día. Decóralo con fotos y adornos que te generen alegría o buenos recuerdos.

3. Asume nuevos pequeños desafíos. La mejor manera de animarte es intentando animar a otros a que te acompañen. Si no fuera posible, buscar ir cambiando cosas pequeñas a tu alrededor, con la intención de auto reconocerte en tu esfuerzo y logro, y mantener un enfoque al cambio.

4. Mantener una sensación de asombro ante las cosas positivas que te pasen en tu vida. Posición de un niño.

5. Manda un mensaje de aprecio o reconocimiento a alguien de manera espontánea. Reconoce a alguien

En este momento toma tu celular y envía un mensaje sincero, con palabras suaves y de reconocimiento, sin esperar de regreso un mensaje en especial, esto es para que tú trabajes en fortalecer tu capacidad de dar, no para que tu recibas algo o generes frustración o coraje por no recibir algo como respuesta.

6. Hábito del agradecimiento. No hay ejercicio más poderoso que el vivir en el estado del agradecimiento, porque te hace enfocarte a lo que tienes das gracias por tenerlo y evitas así enfocarte a lo que no te gusta o no tienes. Toma un papel y pluma y haz una lista de todas las cosas o personas o animales por las cuales agradeces, te hacen sentir felices, te generan felicidad, te hagan sonreír. Colócala en algún lugar que frecuentemente la veas, donde quede como un recordatorio de todo lo bueno que tienes.

Las personas emocionalmente educadas, son felices, y la felicidad es contagiosa. Las personas felices, normalmente hacen felices a las personas.

La felicidad no es un estado permanente, son momentos, así que generemos para nosotros y nuestro alrededor esos momentos.

A veces, es bueno hacer una pausa en nuestra búsqueda de la felicidad y, simplemente, ser felices - Guillaume Apollinare