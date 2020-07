No hay condiciones para FIL presencial: Paco Ignacio Taibo II

Algunos nacimos para soportar mejor los encierros, “cuando era chavo decía: Si me meten al bote voy leer muchos libros” así comienza la charla con el escritor y director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El escritor asegura que aunque el encierro lo enloqueció en un momento de la pandemia, no ha dejado de trabajar en confinamiento pues todo lo logrado a principio de año de manera presencial se reconvirtió para estar vigente.

A pesar de la reconversión de las librerías que señala han funcionado a toda madre integrando la entrega gratis en algunas ciudades, reconoce que en el caso de las grandes ferias del libro como la FIL están condenadas; no podrán realizarse temporalmente por la pandemia.

No obstante, el FCE regaló 760 mil ejemplares de los que dijo “no ganamos un peso, no recuperamos nada, pero los autores popularizaron sus obras y no hubo ninguno que se negara a participar” por lo reconoce que en México sí se lee, “a menos que sean marcianos los que recogieron los libros”, en su caso reveló que lee diariamente 100 páginas utilizando como método el orinar sentado.

En esta ocasión también nos invita a leer sus obras de la colección policiaca de la serie Belascoarán que pese a ser escritas hace 40 años, los temas siguen vigentes y adelanta que en septiembre presentará una obra de narraciones históricas una investigación que ya tenía preparada pero que no había tenido tiempo de armar.