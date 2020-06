Consultorio W con la Tía Yoya

Dra. Gloria Arellano, abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría y Doctorado por la Universidad Panamericana, Especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Amparo.

En México se han perdido más de 500 mil empleos a causa del COVID19

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se perderán 305 millones de empleos en el mundo.

En abril pasado, los retiros parciales por desempleo de los trabajadores alcanzaron los mil 591 millones de pesos, 95.5% por arriba de lo registrado en abril de 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro(Consar).

De acuerdo al INFONAVIT, más de 123,000 trabajadores han pedido apoyo ante pandemia de Covid-19

PREGUNTAS

¿Cómo se aplican y cuáles son los requisitos de la ayuda del INFONAVIT y condonar los 3 meses del pago de mi departamento¡

Trabajo para el gobierno y muchos de mis compañeros y yo no tenemos seguro social ¿qué se puede hacer ante eso?

La empresa donde trabajaba es esencial y nos despidieron a varios, haciéndonos firmar como que nosotros renunciamos y que no nos darían liquidación si íbamos a conciliación. ¿Qué podemos hacer?

Tengo asma y ya me están pidiendo regresar a trabajar la próxima semana ¿Puedo hacer algo sin perder mi trabajo?

A mi hermana le bajaron el sueldo a salario mínimo en el IMSS, sin ningún convenio . Quiere renunciar pero quiere que le calculen su finiquito con el sueldo original contrastado. ¿Se puede?

La empresa para la que trabaja mi esposo no es esencial y ya quieren hacerlo regresar a trabajar, ¿se puede hacer algo para que siga haciendo home office?

La quincena pasada me redujeron 30% de mi sueldo, laboro para un colegio particular, los dueños dicen que no hay liquidez, per estamos trabajando más que nunca. ¿Se puede hacer algo?

Tengo lupus y soy recepcionista ¿Puedo hacer algo?

¿Qué va a pasar con los trabajadores de alto riesgo? ¿Hasta cuándo les pueden seguir pagando sin trabajar físicamente?

¿Cuándo se podrán hacer los trámites de unificación de número social?

¿Dónde se establece que las mujeres lactantes somos personal vulnerable, por qué en mi empresa me siguen pidiendo asistir a trabajar?

Para hacer trabajo en casa ¿Puedo pedirle a la empresa que me apoye con algunos gastos? Equipo, etc.

¿Para la incapacidad de maternidad es necesario hacer el tramite hasta la semana 34?

En mi empresa nos bajaron el 50% de sueldo por la situación, nos dijeron que esto no iba a afectar en nuestras prestaciones, pero nos dimos cuenta que también bajaron el sueldo que tenemos registrado ante el IMSS ¿Esto está bien? ¿Qué hacemos?

Tengo diabetes, hombre, 55 años, la empresa donde trabajo me está negando la solicitud de vacaciones, me corresponde un mes. ¿Qué hago?