10 herramientas para afrontar el duelo cuando pierdes a una mascota

MX- Te compartimos 10 herramientas de tanatología compartidas en el programa de Martha Debayle para validar tu dolor y sanar el corazón / Getty Images

Perder a una mascota no es “solo” perder a un animal; es perder compañía constante, rutinas compartidas, amor incondicional y una parte fundamental de nuestra historia personal. El duelo que se vive tras su partida es real, profundo y completamente válido.

En entrevista con Martha Debayle en W Radio, Oscar Padilla Gómez (CEO de Grupo J. García López & Alcis Corp) y Ana Paola Febles (Psicóloga, tanatóloga y colaboradora de Bye Bye Friend), conversaron sobre cómo el impacto emocional de esta pérdida es comparable al de un ser querido humano. No estás exagerando: estás sintiendo.

A continuación, te compartimos 10 herramientas clave para transitar este proceso de forma sana:

1. Validar el dolor y la pérdida

El primer paso para sanar es reconocer que lo que estás viviendo es importante. No ignores tu tristeza; lo que sientes tiene sentido porque acabas de perder a un miembro de tu familia.

2. No minimizar tus sentimientos

El vínculo emocional no se mide por especie, sino por el amor compartido. Evita (y evita que otros te digan) frases como:

“Era solo un perro/gato”.

“Puedes adoptar otro pronto”.

“No es para tanto”.

Estas expresiones invalidan tu proceso y te obligan a reprimir un dolor necesario de expresar.

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3. Permitirse vivir el duelo sin prisa

No existe un cronómetro para el dolor. Cada persona experimenta el duelo de manera distinta y no hay una fecha exacta para “estar bien”. Con el acompañamiento adecuado, el proceso se vuelve más sostenible.

4. Nombrar lo que sientes

Como bien mencionan los expertos: lo que se expresa, se procesa; lo que no, se estanca. Ponle nombre a tus emociones: tristeza, enojo, culpa o vacío. Callar por miedo a incomodar a los demás solo genera mayor malestar a largo plazo.

5. Recordar a través del amor

Conéctate con las anécdotas, las travesuras y la compañía que te brindó. Como se menciona en la película Coco: “La verdadera muerte ocurre cuando alguien deja de ser recordado”. Recordar con agradecimiento ayuda a transformar el dolor.

6. Crear rituales de despedida

Los rituales ayudan a la mente y al corazón a dar un cierre simbólico. Es una forma de honrar el ciclo compartido y procesar la ausencia física de manera más sana.

7. Priorizar el autocuidado

El duelo debilita físicamente. Es vital mantener lo básico:

Alimentación: Comer aunque el apetito sea bajo.

Movimiento: Realizar actividades simples como caminar o estirar.

Descanso: Intentar dormir lo que el cuerpo necesite para recuperarse del agotamiento emocional.

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8. Apoyarse en una red segura

Rodéate de amigos y familiares que comprendan tu pérdida. Si sientes que la situación te rebasa, busca ayuda profesional. Instituciones como Bye Bye Friend ofrecen herramientas específicas para este tipo de transiciones.

9. Entender que el amor no se pierde

El vínculo no desaparece, solo cambia de forma. Tu mascota ya no está presente físicamente, pero vive en tu historia y en tu memoria. El amor que sentiste sigue existiendo dentro de ti.

10. Validar todo lo que hiciste por ellos

A veces la culpa nos invade pensando en lo que “faltó hacer”. Reconoce el compromiso y el amor que le diste. Para ellos, tener un techo y tu cariño fue vivir en un palacio. Ellos siempre estarán agradecidos por la familia que les diste.

Sanar no es dejar de extrañar, es aprender a recordar sin que duela tanto. Lo que viviste fue real, lo que diste fue suficiente y el dolor que sientes hoy es el reflejo de un amor inmenso que valió la pena vivir.

¿Quieres saber más sobre cómo honrar la memoria de tu mejor amigo? Escucha la entrevista completa con Martha Debayle y descubre los servicios de acompañamiento de Bye Bye Friend.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.