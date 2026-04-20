¿Y si mejorar tu vida fuera más fácil? Marian Rojas Estapé revela las 5 claves para lograrlo

Entender tu historia personal y tus heridas es el primer paso para dejar de reaccionar en automático / Getty Images

¿Y si mejorar tu vida fuera más fácil de lo que crees? Muchas veces pensamos que para alcanzar el bienestar necesitamos cambios radicales o una “vida nueva”, pero la Dra. Marian Rojas Estapé, médico psiquiatra y escritora, asegura con Martha Debayle para W Radio, que la clave reside en mejores hábitos: pequeños cambios bien ejecutados que, al repetirse, transforman nuestra salud mental y física.

En entrevista con Martha Debayle, la autora de Recupera tu mente, recupera tu vida compartió las cinco herramientas fundamentales para gestionar nuestras emociones y vivir con mayor conciencia.

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1. Conócete: La base de la gestión emocional

Entender tu historia personal y tus heridas es el primer paso para dejar de reaccionar en automático. Si logras identificar qué te altera y cómo te hablas cuando fallas, empezarás a tomar decisiones más sanas.

Tip práctico: Realiza una auditoría emocional semanal. Analiza qué situaciones drenaron tu energía y cuáles te nutrieron para optimizar tu bienestar.

2. Muévete: El antidepresivo natural

El ejercicio no es solo para el cuerpo; es vital para el cerebro. Al moverte, liberas BDNF, una proteína que protege tus neuronas y mejora la memoria. Además, regula la dopamina y serotonina, fundamentales para la motivación.

La regla de los 10 minutos: Si te da pereza empezar, comprométete a hacer solo 10 minutos de ejercicio. Una vez que rompes la inercia, es mucho más probable que continúes.

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3. Aprende a respirar: Envía calma a tu sistema nervioso

Tu respiración es la vía más rápida para decirle a tu cerebro que “todo está bien”. La respiración consciente baja los niveles de cortisol y corta los ciclos de ansiedad.

Técnica 4-6: Inhala durante 4 segundos y exhala durante 6. Alargar la exhalación activa la calma fisiológica de manera inmediata.

4. Baja el ruido digital: Recupera tu atención

El exceso de notificaciones mantiene a tu cerebro en alerta constante. Reducir el consumo de redes sociales te devuelve la capacidad de foco y creatividad.

Desintoxicación matutina: No revises el teléfono apenas despiertes. Espera entre 20 y 30 minutos; así evitarás disparar el cortisol y la comparación social desde temprano.

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5. Cuida tus vínculos: Rodéate de “personas vitamina”

El entorno emocional puede sanar o desgastar. Las relaciones sanas actúan como reguladores emocionales que aumentan nuestra resiliencia.

Pon límites sin culpa: Decir “no” es un acto de autocuidado. Prioriza la calidad de tus vínculos sobre la cantidad y reduce la exposición a personas que drenan tu energía.

¿Quién es Marian Rojas Estapé?

Es una reconocida Médico Psiquiatra, conferencista y autora de best-sellers como Encuentra a tu persona vitamina y Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Su enfoque se centra en la aplicación de la neurociencia para entender el comportamiento humano y mejorar la salud mental en el mundo moderno.

No te pierdas la entrevista completa con Martha Debayle en W Radio para profundizar en estas herramientas de bienestar.