Locatarios de San Juan le batallan en reinstalación

Continúa la reubicación de locales en el Mercado San Juan de Dios. A 11 días del voraz incendio que dejó 426 locales afectados, aún hay negocios que no han podido reinstalarse debido a la falta de dinero. Es el caso de la señora Raquel, quien tiene una fonda y apenas el día de hoy pudo regresar al mercado, lo hizo con el apoyo de otros locatarios quienes la apoyaron con insumos:

"Había dinero para comprar todo lo que compramos, estufa, hornos todo se me quemó, en esta forma el señor don chava me ayudó, él me ayudó, de adentro las abejitas me apoyaron con dinero, hubo otra señora ella vino y me trajo aparatos, me ayudaron con verdura, platos, desechables, supuestamente nos dijeron unos 3 meses y ya volvíamos".

La mayoría de negocios de comida fueron reubicados en plazoleta del mercado, en el caso de los locales de hierbas estos se encuentran sobre la calle Alfareros a un costado del recinto, mientras que los negocios de frutas y verduras, tenis y electrónicos se encuentran sobre la calle Dionisio Rodríguez hasta la altura del Hospicio Cabañas.

No a todos les han llegado apoyos

Locatarios del Mercado San Juan de Dios que se vieron afectados con el incendio registrado el pasado 31 de marzo, señalan que no todos han recibido los apoyos económicos prometidos por el Gobierno de Guadalajara. Además con la reubicación, varios comerciantes han visto una baja en sus ventas, así lo compartieron:

"Ahí estamos porque pues a nosotros no nos ha llegado la ayuda, menos de la mitad todavía falta para que uno se recupere, -Si hace falta no la cantidad de (...) los de hierbería , - Cómo les ha ido mal, el 50% de lo que vendíamos".

Hasta ahora el Gobierno de Guadalajara ha dispersado una bolsa de 850 mil pesos para la entrega de apoyos económicos a 30 locatarios. El avance de la reubicación hasta hoy es del 75 por ciento, de acuerdo con las autoridades.

Piden toldos para resguardarse

Comerciantes de fruta y verduras en el Mercado San Juan de Dios, cuyos negocios se vieron afectados con el incendio registrado el pasado 30 de marzo, piden el apoyo de toldos y lonas para proteger su mercancía, ya que al haber sido reubicados, esta quedó expuesta a la intemperie y el sol. Además con el temporal de lluvias que se avecina, temen por la vulnerabilidad a la que quedarán expuestos:

"Se me madura más rápido la fruta aquí, -Bien coloqué unas lonas arriba, esperemos no se venga fuerte la lluvia, más que nada el sol, la lluvia sí se nos mojó mucho la fruta,- -Habían quedado que nos iban a apoyar con unas carpas grandes, no han llegado ninguna,- -Más que nada el sol si nos perjudica, o que nos den permiso para amarrar unas lonas como el tianguis".

Esperan que pronto terminen las labores en el área afectada y puedan volver a sus lugares de trabajo. En la zona, puede verse a trabajadores que continúan con rehabilitación del área siniestrada.