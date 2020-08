Intermoda la primera Expo tras aislamiento por Covid-19

Por Víctor Ramírez

Con pasarelas con maniquíes luciendo las colecciones de diversos diseñadores de moda, negocios virtuales y con una participación del 28 por ciento de la capacidad se llevará a cabo la edición 73 de Intermoda, con lo que regresan las Expos a Guadalajara, explicó el presidente del evento Mario Flores.

“Hemos reducido la cantidad de stands y reducimos el aforo por la seguridad de todos Los visitantes las medidas como el uso de cubrebocas, el uso continuo de gel antibacterial y la sala y la sana distancia serán obligatorias y contaremos con ingresos más ágiles, gracias al registro online. Con accesos únicos a la entrada y salida para evitar contacto en Pasillos que fueron diseñados con mayor amplitud para conservar la distancia. Por eso en esta edición el formato de nuestras pasarelas , un lugar en donde dos diseñadores y expositores podrán mostrar sus colecciones en maniquíes”.

Intermoda se llevará a cabo del primero al cuatro de septiembre y se esperan cinco mil visitantes muy por debajo de los 28 mil de otros años.

Hoteleros pide les dejen operar al 50% de su capacidad



Ante el inicio de algunas exposiciones en el área metropolitana de Guadalajara, como es el caso de Intermoda, los empresarios hoteleros solicitan al Gobierno del Estado que se les autorice pasar del 25 por ciento al 50 por ciento de su capacidad de hospedaje ya que la demanda de espacios es cada vez más alta, pero sobre todo porque han mantenido correctamente los filtros sanitarios para evitar contagios de Covid-19, señaló Gustavo Staufert, presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

“Hemos recibido propuestas por parte de los hoteles para que podamos pasar del 25 al 50% de ocupación. No hay mejor dato que esté entre ellos. El hotel más grande, con la mayor cantidad de habitaciones que tenemos en la ciudad y que el hotel Riu me esté hablando dos veces por semana para pedirnos esta intersección, este trabajo, porque no le está permitiendo que los hoteles puedan pasar del 25 al 50% incluido el hotel de mayor capacidad en la zona metropolitana de Guadalajara. No es el único hotel que lo está pidiendo. Lo está pidiendo toda la hotelería”.

Explicó que Intermoda fue el detonante para que todos los hoteleros le hicieran esta petición para intervenir ante las autoridades.