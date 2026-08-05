La salud en México se privatizó en ocho años por un gobierno de izquierda: Germán Martínez

La promesa de universalización de la salud continúa sin dinero, si un hospital cuesta 1 millón de pesos equiparlo; mantenerlo en funcionamiento y con calidad cuesta lo mismo, pero anualmente, señaló el diputado del Partido Acción Nacional, y exdirector del IMSS, Germán Martínez, quien afirmó que la Salud en México “se privatizó en ocho años con un gobierno de izquierda” y que “es falso que se compran y se distribuyen las medicinas como Sabritas”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin y Nayeli Roldán, el ex director del IMSS respondió a las preguntas surgidas del reportaje de Nayeli Roldán sobre el Hospital de San Quintín en Baja California, del que afirma el diputado, padece por “una serie de ocurrencias, mal manejo, destrucción de la compra consolidada y destrucción ideológica”, al igual que todo el sistema de salud.

“La consecuencia es que se privatizó la salud en México en un gobierno de izquierda en ocho años”.

El exdirector del IMSS señaló que:

Las farmacias privadas crecieron 97% en este país en los últimos ocho años de la cuarta transformación.

100 mil personas trabajan en los consultorios adyacentes a las farmacias.

Se han construido 27 hospitales privados de segundo nivel

Se cancelaron las asociaciones público-privadas para construcción de hospitales en México

Se cancelaron las compras consolidadas de medicinas.

Por este último punto, dijo Martínez, la compra y distribución de medicamentos ha brincado de ocho años a la fecha a manos del IMSS, INSABI, UNOPS, IMSS Bienestar, Birmex, y ahora, ya se habla de recetas que las va a pagar el Gobierno y que las van a surtir farmacias privadas , como ocurría con el Seguro Popular

Lo que hace falta es dinero, la #OMS indica gastar el 6% del PIB en salud y nosotros no gastamos ni el 3% en la materia. En cambio el gasto de bolsillo de los particulares es el 45%.



Lo que se tiene que hacer es ordenar la compra de medicamentos: German Martínez, diputado de… pic.twitter.com/vrFnTP8ZTT — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 5, 2026

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El diputado reconoció que hay “talento en el IMSS, incluso en los funcionarios, pero lo que hace falta es dinero, la OMS recomienda utilizar el 6% del PIB en Salud, y nosotros no gastamos ni el 3%, en cambio el gasto del bolsillo de los particulares es del 45%, por eso hay Farmacia Guadalajara, Farmacias del Ahorro, por todos lados llenas de medicinas, Farmacias Benavides y no hay farmacias públicas, lo que se debe hacer es ordenar la compra”, por lo que aseguró “es falso que se compran y se distribuyen las medicinas como Sabritas”.

Y afirmó “ya vamos tarde para la licitación de la compra consolidada del 2027” y llamó a “transparentar la compra de medicinas entre proveedores, no entre coyotes”.

Esto respecto a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien dijo “confesó que hay tráfico de medicinas en el Sector Público y que por tanto se debe poner una etiqueta de esto es gratuito, ese están robando las medicinas, no tienen vergüenza”. Y denunció que “han quitado del compendio de medicamentos 824 claves, para que se haga más barata la compra y no hay especialistas que digan porqué se hizo esto”.

Finalmente, llamó a reconstruir la logística de distribución de medicamentos que debe ser más especializado que Amazon.

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