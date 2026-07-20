Caso Ruffo Appel: Fantasía de la Fiscal Godoy, asegura el abogado Fernando Gómez-Mont

El caso Ruffo Appel “Se lo sacaron del sombrero”, aseguró el abogado Gómez-Mont, quien adelantó que la audiencia continuará mañana a las cinco de la tarde.

La defensa de Ernesto Ruffo Appel rechazó las acusaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos formuladas contra el exgobernador de Baja California. El abogado del exmandatario estatal afirmó que la importación de combustible se realizó conforme a los permisos correspondientes y sostuvo que la defensa responderá a los señalamientos durante el proceso judicial.

Fernando Gómez-Mont, abogado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que su cliente no es nada de lo que dijo la fiscal General de la República luego de su detención por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos y afirmó que “la operación de todo ese excedente -de hidrocarburo- es completamente ajena a la importación que legalmente estaba haciendo la empresa de la que es socio el señor Ruffo Appel”.

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Abogado rechaza señalamientos de la Fiscalía

En el espacio de “Así Las Cosas” con Enrique Hernández Alcázar en ausencia de Carlos Loret de Mola, el abogado Gómez-Mont detalló que “luego de 40 horas de audiencia de ocho detenidos y ocho defensas” lo que presentó la fiscalía para que la juez pudiera dictar prisión preventiva, “se lo sacaron del sombrero”.

Aseguró que no es líder huachicolero y que todo es parte de “la fantasía de la Fiscal”.

“El señor Ruffo estaba importando gasolina de acuerdo a los permisos que tenía, la empresa” que le fue recomendada en una pequeña lista de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en ese sentido, no los conocían”.

“Lo demás es oropel ruido y sonido mediático que se pone en le contexto, se ve que sacaron el archivo del archivero y este dato de una manera desordenada para tratar de articular un contubernio que solo existe en la mente de la gente de la fiscalía por que no aparece nada probado”.

Como abogado puedo decir que entre lo que dice que tiene y lo que ha presentado hay una distancia abismal”. —

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Audiencia continuará con las defensas de los imputados

Gómez-Mont aseguró que en la conferencia de la fiscal tras la detención de su cliente, “hace falta la verdad” y que todo parece sacado del “sombrero del mago, sin ningún fundamento”.

Sin mencionar el caso de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda afirmó “estoy viendo dos varas para medir procesos parecidos, hay una brutalidad de diferencia en cuanto a la realidad de lo que los expedientes reflejan”.

En tanto, adelantó que mañana a partir de las 5 de la tarde se reinicia la audiencia y con ocho versiones distintas cada quien irá planteando una defensa. La defensa Ruffo indicó que continuará presentando sus argumentos ante la autoridad judicial.

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