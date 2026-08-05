Relación EE.UU.-México: Estamos en un momento de crisis política, aseguró Ken Salazar en EXCLUSIVA

Importante que se oiga el mensaje de que tenemos que unirnos Estados Unidos, México y Canadá y que Estados Unidos debe mirar hacia el sur; como socios con México, es lo que trate de hacer en mi vida y como embajador, afirmó el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quien no obstante afirmó “el momento en que estamos ahora es un momento de crisis política, pero debemos tomar ventaja de eso para más adelante crear estructuras que van a ser durables”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, Ken Salazar afirmó que tal como lo plantea en su libro Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva, “Estados Unidos necesita una mirada hacia el sur un entendimiento nuevo porque no existe ahora”.

Resaltó que “ no se entienden los pueblos, ni Estados Unidos a México ni México a Estados Unidos , la historia es compleja pero ahora con 50 millones de mexicoamericanos, para que se entiendan los gobernantes de verdad se tienen que conocer en su historia diaria”.

Aseguró que como embajador de Estados Unidos en México “hicimos muchísimas cosas muy bien no, entre Estados Unidos y México en el tiempo del presidente Biden y el presidente López, pero la realidad se tenía que hacer muchísimo más, más importancia hacia la relación de la frontera, de las comunidades de los dos lados de la frontera, de la seguridad y todavía estamos en momento”.

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Al recordarle lo ocurrido el 25 de julio de 2024 el exembajador refirió:

“Esos dos capos… México debería haberlo celebrado como una victoria, así lo presentamos yo y el fiscal Garland, era algo que existió como lo dije en el libro y la verdad es la verdad”.

Aseguró que fue “lo mejor que pasó en una buena manera para hacer al pueblo de México más seguro y también a Estados Unidos, así lo vimos nosotros como una victoria”.

Y afirmó “tengo mucha esperanza que la presidenta Sheinbaum y Omar Gracía Harfuch con su equipo que tiene hoy van avanzando” y que ahora “debemos trabajar en la quinta transformación, la relación entre Estados Unidos y México, tomar esta crisis política y llegar a un entendimiento nuevo entre la población y los gobiernos de América del Norte”.

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A dos años de la crisis de violencia generada por el actuar de Estados Unidos, afirmó sin arrepentimiento, “es la misma que se ve en la frontera chica donde la gente vive con miedo donde la gente de la embajada fue amenazada, donde yo fui amenazado, algunos estados de México los sabe” y recalcó “sin seguridad no hay prosperidad”.

Sobre el señalamiento de la presidenta Sheinbaum quien afirmó que “el exembajador miente”, Salazar refirió “la verdad es la verdad, yo le tengo respeto a la presidenta yo no hablo de ella de esa manera, yo hablo de ella como una esperanza de México y América del Norte”. “No miento, muchos cercanos al presidente hablaban y los políticos dicen lo que dicen” y refirió que luego de lo ocurrido, “la única cosa que cambió es que AMLO ya no me habló”.

El exembajador Salazar recalcó que “es un momento muy difícil, el presidente de los Estados Unidos cree que el único tipo de relación es la de muros” por lo que llamó a “reconstruir una relación nueva y ojalá, Estados Unidos y México, tengan el liderazgo necesario”.

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